Uomini e Donne | Chiara Nasti sul web | ' Mercoledì Angela sceglierà | è agitata'

Uomini e Donne - le scelte in diretta dal 29 al 31 maggio 2019 : Uomini e Donne chiuderà i battenti della stagione 2018/2019 con una sorpresa per il pubblico affezionato alle avventure del Trono Classico. Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià nomineranno in diretta i pretendenti con cui hanno deciso di lasciare la trasmissione negli appuntamenti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019.Nessuna prima serata, così come avvenuto per i passati tronisti del dating show di Maria De ...

Gossip Uomini e Donne - Angela pronta alla scelta : parla la sorella : Angela Nasti prima della scelta a Uomini e Donne: sua sorella rompe il silenzio Angela Nasti, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne circolate on line in questi ultimi giorni, pare farà la sua scelta Mercoledì 29 Maggio. Difatti la tronista del dating show annuncerà chi vorrà al suo fianco tra Alessio Campoli e Luca Daffrè nella vita di tutti i giorni. Ma come starà passando queste ultime ore Angela Nasti prima di fare la sua ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : "Non so perché Fabio Colloricchio parla male di noi. Sarà la fame..." : Supervivientes è la versione iberica de L'Isola dei Famosi, attualmente in onda in Spagna, sulle reti Mediaset Telecinco e Cuatro, con la diciottesima edizione. Tra i concorrenti, troviamo anche Fabio Colloricchio, ex tronista e ed ex corteggiatore di Uomini e Donne e non è la prima volta che un volto noto in Italia prenda parte alla versione spagnola de L'Isola dei Famosi.Fabio Colloricchio, single dopo la fine della storia d'amore con ...

Uomini e donne - Ida scarica Riccardo : "Ti annullo completamente dalla mia vita" : Pare abbia trovato un punto definitivo la relazione fra Ida e Riccardo, che i due avevano cercato di riportare in vita qualche settimana fa. Dopo che Ida ha rifiutato un invito a cena da Riccardo, per paura di ricadere nel baratro in cui era sprofondata dopo la fine della storia con lui, nella puntata di lunedì 27 maggio 2019 i due si sono confessati una certa sensibilità reciproca, che per il cavaliere non può però essere definita come ...

Uomini e Donne Over : Gemma Galgani ha mentito a Tina Cipollari? : Gemma Galgani del Trono Over criticata sui social: la dama ha detto il falso a Tina? Oggi è andata in onda una nuova puntata del Trono Over. E in questa occasione ad aver fatto parlare è stata Gemma Galgani, la quale è stata criticata da Tina Cipollari. Difatti quest’ultima ha accusato la dama di stare sempre sui social a pubblicare foto e video. Tuttavia Gemma si è difesa, asserendo di non saperli usare. Peccato che poco fa abbia ...

Uomini e Donne - Ida Platano chiude con Guarnieri : 'Ti ho annullato dalla mia vita' : Il lieto fine che tutti si aspettavano, non c'è stato: questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi per due suoi amati protagonisti. Nella puntata che è andata in onda lunedì 27 maggio, Ida Platano ha ufficialmente detto addio a Riccardo Guarnieri: dopo un timido riavvicinamento voluto dal cavaliere, la bresciana ha deciso di interrompere bruscamente il loro rapporto. Dopo aver restituito all'ex fidanzato ...

Uomini e Donne - Stefano è disperato per Pamela : 'Mi manca tutto' : Stefano Torrese e Pamela Barretta hanno fatto molto discutere nel corso delle ultime ospitate a Uomini e Donne. La coppia aveva lasciato serenamente la trasmissione per potersi conoscere meglio al di fuori e iniziare un periodo importantissimo della loro vita. Il cavaliere, infatti, nel corso di una precedente ospitata in trasmissione, portò alla dama un anello di fidanzamento molto importante. Subito dopo tale momento paradisiaco, però, ci ...

Uomini e donne - altra menzogna di Gemma Galgani? Sui social scatta il "linciaggio" della dama : Nel mirino ci finisce ancora una volta Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La ragione? La risposta alle critiche in calce alle foto che posta, risposta che arriva direttamente dalla Galgani: in molti, infatti, si dicono poco persuasi da

Uomini e Donne - puntata del 27 maggio : Ida e Riccardo litigano e Gemma riceve un regalo : Oggi 27 maggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani ha raccontato al pubblico come vanno le cose fra lei e Mario. Inoltre c'è stato anche un ampio spazio dedicato alla tormentata storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri che anche quest'oggi sono riusciti a conquistare l'interesse del pubblico con il racconto dell'evoluzione del loro rapporto. Una frequentazione ...

Uomini e Donne news - Gemma Galgani attaccata per ultime foto e video : Gemma Galgani criticata per le foto e i video pubblicati sui social network Sui social network Gemma Galgani non ha mai un attimo di pace. Ogni volta c’è qualcuno pronto a puntarle il dito: foto e video hanno un numero impressionante di critiche, alle quali la dama di Uomini e Donne cerca sempre di rispondere. […] L'articolo Uomini e Donne news, Gemma Galgani attaccata per ultime foto e video proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Tina contro Gemma : "Se non ha nessuno - è una sua scelta" : Le vecchie abitudini sono dure a morire. Così, anche a fine stagione televisiva, le due litiganti Tina e Gemma non accennano ad abbassare nello studio di Uomini e donne. Nella puntata del dating show di oggi, lunedì 27 maggio 2019, le due bionde si sono scontrate sulla scia dell'intervista che hanno rilasciato al settimanale Chi e del nuovo corteggiatore della dama torinese, Mario.Poco dopo l'ingresso di Mario in studio, Tina ha cercato ...

Diretta Uomini e Donne : Gemma e Mario e il bacio 'vero' sotto la Mole : Questa sarà l'ultima settimana per quanto riguarda la messa in onda di Uomini e Donne e oggi assisteremo alla prima delle due puntate dedicate al Trono Over; saranno solo due perché da mercoledì andranno in onda, per la prima volta in Diretta assoluta, le scelte di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti. Prima di scoprire il futuro dei protagonisti del Trono Classico, vediamo che cosa ci riserverà l'appuntamento del Trono Over di oggi, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne si sono lasciati: il motivo I sostenitori della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri dovranno fare i conti con una brutta sorpresa oggi a partire dalle 14.45. Il primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne vedrà infatti al centro dello studio proprio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. L’intenzione dell’uomo di tornare con l’ex compagna non ...