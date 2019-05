Roland Garros – Esordio col botto per Nadal | Hanfmann spazzato via in 3 set

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)con vittoria per Rafaal: il campione maiorchino supera il tedescoin 3 set Per la gioia dei tifosi parigini, Rafaelfa il suoal. Il campione in carica, attuale numero 2 al mondo, ha sconfitto Yannicknella sua sfida d’. Match non di certo complicato per il maiorchino, accoppiato ad un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In 1 ora e 58 minuti di giocosi è sbarazzato del tedesco vincendo i 3 set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 2-6 / 1-6 / 3-6.L'articolocolpervia in 3 set SPORTFAIR.

