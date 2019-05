Roland Garros – Bertens in forma smagliante all’esordio | Parmentier asfaltata in due set

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Esordio facile per Kikial: la franceseko in due set Kikiesordisce senza troppi problemi al: primo turno facile per l’olandese numero 4 del ranking WTA, che ha mandato al tappeto sui campi in terra rossa di Parigi la rivale. Per la francese non c’è stato nulla da fare: il match è terminato dopo un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Adesso Kikisi godrà un po’ di relax per ricaricare le energie prima di affrontare Kuzmova al secondo turno dello Slam francese.L'articoloinall’esordio:in due set SPORTFAIR.

