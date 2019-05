Quel che Fleabag sa di noi

Sarah Felberbaum - moglie De Rossi/ Negli Usa per lei? Daniele può fare Quel che vuole : Chi è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, commenta le voci: si dice che voglia andare Negli Stati Uniti. E su Instagram allora scrive.

Matteo Salvini - Bisignani e Quel viaggio negli Usa del leghista : perché c'è in ballo il futuro del Paese : Andrà cambiata la politica estera del nostro governo che ha isolato l'Italia. Da questa tesi parte il commento di oggi di Luigi Bisignani sul Tempo. Per l'editorialista il ministro degli Esteri e il premier sono due soggetti non all'altezza. Parla di "ingenuità" di Giuseppe Conte e addirittura di "

Roma - la beffa delle case popolari : troppo grandi per famiglie di 1-2 persone. Che sono la maggior parte di Quelle in attesa : Soldi che ci sono ma non vengono spesi. Liste d’attesa infinite e persone che dormono in strada a fronte di alloggi vuoti ed edifici storici lasciati a marcire. E un sistema di assegnazione delle case popolari complicato che in pochi riescono a comprendere fino in fondo. Per la prima volta dopo molto tempo, il dibattito pre elettorale si è concentrato sul tema dell’abitare. Ma occorre mettere dei punti fermi, specie in una situazione ...

Tutto Quello che c’è da sapere sulle elezioni europee : Com’è andata la campagna elettorale in Ungheria? E in Portogallo? Cos’è il sistema di Dublino? Come funziona l’euro? Le forze sovraniste sono così unite? Una serie di approfondimenti sul voto del 26 maggio. Leggi

Elezioni europee - tutto Quello che c’è da sapere sul voto di oggi : Il conto alla rovescia è scaduto. Aperte le urne per le Elezioni europee, gran finale di una una tornata al via lo scorso giovedì. Come si vota? Chi stiamo eleggendo? Perché si è parlato di più del solito d’Europa (Italia a parte)? Qui tutte le risposte ...

5 libri per capire l’Europa (o Quel che ne sappiamo finora) : (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Le elezioni europee, dopo la solita campagna elettorale a tratti estenuante, sono arrivate: ma su che cosa si vota oggi? Su che base culturale e sociale condivisa? Per provare a capirlo, possiamo iniziare da questi 5 titoli. Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta (Laterza) La vera lingua comune europea è la traduzione, disse una volta Umberto Eco. A meno che non sia il latino, quello dei romani che la ...

Elezioni europee - tutto Quello che c’è da sapere sul voto del 26 maggio : Il conto alla rovescia è scaduto. Domenica 26 maggio l’Italia va alle urne per le Elezioni europee, nel gran finale di una una tornata al via lo scorso giovedì. Come si vota? Chi stiamo eleggendo? Perché si è parlato di più del solito d’Europa (Italia a parte)? Qui qualche risposta ...

Lance Armstrong non si pente : “Ho fatto Quello che dovevo per vincere - era illegale ma non cambierei nulla” : Lance Armstrong non smette mai di fare parlare di sé anche se è fuori dal mondo del ciclismo da ormai sette anni. Il texano è stato bannato a vita dalla UCI e privato dei sette Tour de France vinti dopo che ha confessato di aver usato sostanze dopanti nel corso del suo decennio trionfale. Il 47enne ha rilasciato un’intervista alla NBC in cui non ha mostrato il minimo pentimento: “Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era ...

Quelli che portano a spasso gli esseri umani : A Los Angeles l'idea di offrire compagnia per le passeggiate a chi si sente solo è diventata una professione, e sembra fare bene a tutti

Quelli che votano : Ho visto, personalmente l’ho visto grazie alla benemerita ostinazione di Christian Rocca, le reazioni bestiali del popolo sovrano alla pubblicità per Adidas di James Harden, quel fantastico nero del basket. Ve le risparmio. Avevo già letto i pensieri di analoga tribù riportati sul Foglio da Valerio

Cannes - Sylvester Stallone in cattedra : “Rocky un film ottimista - Rambo era per Quelli che tornavano dal Vietnam” : Rocky l’ottimista e Rambo il pessimista. Sylvester Stallone in cattedra a Cannes. Dopo Alain Delon, ecco la masterclass dell’ultimo pomeriggio del festival edizione 2019 per l’interprete di un paio d’icone cinematografiche anni ottanta poi diventate parole d’uso comune nel linguaggio di tutti i giorni. Potenza del cinema. Almeno quello “di una volta”. Il pugile un po’ rimbambito dei bassifondi di Philadelphia che sfiora il titolo dal nulla ...

Alessandro Borghi al Wired Next Fest : “Essere disposti ad ascoltare ci salverà - Quello che è mancato nel caso Cucchi” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alessandro Borghi non è più una giovane promessa del cinema italiano: dopo gli esordi più che promettenti con titoli come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più versatili, originali e coraggiosi del nostro cinema, passando per Fortunata di Castellitto, The Place di Genovese e Napoli Velata di Ozpetek. Di recente poi ha ...

Paolo Nicolosi - ballerino con la sindrome di Down : “Accettiamoci per Quello che siamo” : Paolo Nicolosi, siciliano di Acquedolci in provincia di Messina, è conosciuto come"Pablo el Bono", è un ragazzo con la sindrome di Down con una grande passione, quella della danza. Vederlo ballare o stare con lui apre il cuore al mondo, ti trasmette forza e ti fa capire che è facile superare gli ostacoli della vita se ci credi davvero.Continua a leggere

Wwcoty 2019 - donne nel mondo dell’auto? Quelle che ci sono vanno premiate : Così la fondatrice del Wwcoty Sandy Myrhe all’istituzione del premio Wow, oggi alla prima edizione. Gli uomini sono più bravi. Abbassano spesso le armi e rendono la competitività tra loro una forza comune. Le donne no. Combattono sole, quasi sempre. E a volte mollano. Per questo poi in epoche in cui il femminismo sembra passato, fuori moda, ci si ritrova a sostenere organizzazioni come il Wwcoty – Women’s World Car of the Year. ...