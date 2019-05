Persona 5 Royal | un video mostra Kichikoji | uno dei nuovi luoghi aggiunti al gioco

Persona 5 The Royal : disponibili nuovi video gameplay su storia - terzo semestre e molto altro ancora : Atlus ha da poco pubblicato una serie di filmati relativi all'attesissimo Persona 5 The Royal, che mostrano importanti novità sulla trama e sul gameplay che saranno presenti nel titolo.Come riporta WCCFTECH, il titolo vede l'arrivo di una nuova studentessa chiamata Kasumi Yoshizawa. A quanto pare sembra che ragazza voglia entrare a far parte del gruppo dei Phantom Thieves per completare una missione al momento non troppo chiara. Inoltre è stato ...

Persona 5 Royal arriverà in occidente nel 2020 : Attraverso un comunicato stampa ATLUS annuncia che Persona 5 Royal, la versione potenziata del suo JRPG Persona 5, arriverà anche sul mercato occidentale a partire dal 2020.Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer di annuncio. Potete dare uno sguardo al comunicato di seguito.I Ladri Fantasma fanno il loro attesissimo ritorno con Persona 5 Royal, disponibile in occidente nel 2020!