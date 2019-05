ICSI e IMSI

fondazioneserono

(Di lunedì 27 maggio 2019) In passato si è ricorso alla fecondazione convenzionale come tecnica più utilizzata per la fecondazione in vitro, fino all'arrivo della(iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo). La fecondazione convenzionale consiste nel mettere in contatto gli ovociti con circa 100.000-120.000 spermatozoi in modo che si ottenga la fecondazione. Laè una tecnica di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) di II e III livello in cui l'inseminazione in vitro degli ovociti avviene tramite l'iniezione diretta di un singolo spermatozoo all'interno del citoplasma dell'ovocita. Laè una tecnica di fecondazione in vitro scelta in caso di precedenti episodi di mancata fecondazione, ma soprattutto una delle principali indicazioni allaè rappresentata da fattore maschile di grado severo e/o severissimo. È comunque tuttora impiegata anche in caso di fattore maschile ...