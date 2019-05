Game of Thrones finito | cinque videogiochi per affrontare la crisi d’astinenza

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019)of– o Il Trondo di Spade, qualora foste accaniti sostenitori dell'adattamento in italiano – è ormai storia. Nella notte nostrana tra la scorsa domenica 19 maggio e lunedì 20 maggio è infatti andata in onda l'ultima puntata della serie probabilmente più amata in assoluto dell'intero panorama mondiale. Certo, c'è ancora chi (come il sottoscritto, abbiate pietà con gli spoiler, ndr) attende l'edizione italiana della stessa, che sarà trasmessa su Sky Atlantic proprio questa sera alle 21.15, ma sembrerebbe essere fuori discussione quella sensazione opprimente di aver perso quasi un amico. Riuscire a capacitarsi di essere giunti alla conclusione di una corsa durata otto stagioni e ben 73 episodi, spalmati nell'arco di nove anni, non è di certo facile: ci sono fan che cercano rifugio (invano? Ndr) in altre serie tv, fan che provano a non discostarsi dai propri personaggi ...

