Di Battista:Di Maio resta, si va avanti

RaiNews : È in corso al Mise un vertice del Movimento 5 Stelle. Presenti Alessandro Di Battista e il senatore Gianluigi Parag… - marco061066 : RT @ElioLannutti: Europee, Di Battista: “Passo indietro di Di Maio? No, si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s… - LorenzoOlivier : RT @ElioLannutti: Europee, Di Battista: “Passo indietro di Di Maio? No, si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s… -

"Questa esperienza di governo deve continuare". Così Didopo il vertice 5Stelle. "Dobbiamo continuare con l'atteggiamento tenuto in questo ultimo mese e mezzo, che non è stato causa del risultato ma l'opposto. Dovevamo farlo prima.Bisognava mettersi più di traverso su alcune cose", precisa. "Quando si prende una scoppola, bisogna prendersi le responsabilità e ricompattarsi. Non si lavora sparandosi l'un l' altro come il Pd. Di.Si perde e si vince insieme",dice. "C'é tanto da fare", il commento del vicepremier.(Di lunedì 27 maggio 2019)