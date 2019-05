Cronologia di un ribaltone

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dodici mesi per un. Per stare nella Seconda Repubblica, c’erano state verifiche, cabine di regia, rimpasti, i “che fai mi cacci?”, ma mai un alleato di governo aveva rovesciato e con così tanto vigore i rapporti di forza con il suo partner. La Lega di Salvini ci è riuscita in un anno. 15 mesi se si considera il 4 marzo del 2018, quando il M5s conquista il 32,7 e la Lega il 17,4. L’opposto di questo voto delle Europee con i primi intorno al 17-18 e i secondi verso il 33.La cannibalizzazione, perché di questo si è trattato, dei 5 stelle ad opera dei loro alleati inizia ancor prima che il loro governo gialloverde veda la luce. E’ nell’aprile 2018, nei giorni delle consultazioni infatti che si scorgono in embrione le tendenze che diventeranno, mesi dopo mesi, certezze. Con il vincente delle urne Di Maio, che ondivago ...

