«Chernobyl» | la miniserie sulla catastrofe batte perfino «Il Trono di Spade»

Chernobyl la miniserie sulla tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl .Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare , inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se non ...

Chernobyl - la miniserie arriva dal 10 giugno su Sky Atlantic (Trailer) : Chernobyl, a maggio su Sky Atlantic arriva la serie che racconta della tragedia del 1986. Nel cast: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jessie Buckley Aggiornamento 24 Aprile 2019: Sky ha annunciato che Chernobyl, co-produzione Sky e HBO, andrà in onda in italia a partire dal 10 giugno su Sky Atlantic, un mese dopo il debutto americano su HBO previsto per il 6 maggio 2019. Ecco il trailer della serie (in inglese con i sottotitoli in ...