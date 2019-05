Biglietti in prevendita per i concerti di Giordana Angi dopo il 2° posto ad Amici di

Biglietti in prevendita per i concerti di Clementino nei club per Tarantelle : info date e location : I concerti di Clementino nei club arrivano a qualche mese dal rilascio di Tarantelle, nuovo album di inediti che ha rilasciato dopo Vulcano e al quale ha lavorato due anni. Già in radio il singolo Chi vuol essere milionario? che ha portato in featuring con Fabri Fibra a qualche settimana dall'approdo sul mercato dell'album. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 del 30 maggio e saranno distribuiti secondo le modalità di consegna abituali. ...

The Vamps a Milano - un concerto in Italia a novembre : Biglietti in prevendita : The Vamps a Milano nel 2019 per un unico concerto in Italia in programma il prossimo 9 novembre. Il gruppo si esibirà al Fabrique sabato 9 novembre e i biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili in prevendita dalle ore 11:00 di mercoledì 29 maggio in anteprima esclusiva per gli iscritti My Live Nation. I biglietti saranno disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di ...

Ben Mckenzie di Gotham e una star di Game of Thrones a Padova per Lionsgates Con : date - ospiti e Biglietti in prevendita : Con Ben Mckenzie di Gotham, una star di Game of Thrones che sarà prossimamente annunciata e tanti altri volti noti dell'universo delle serie tv prenderà il via a Padova la prima edizione della Lionsgates Con, l'evento ispirato ai grandi comicon internazionali, per la prima volta in Italia dal 21 al 23 giugno 2019. Durante la kermesse, che avrà luogo allo Spazio Eventi (padiglione 11) della Fiera di Padova, sarà possibile incontrare molti ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Levante al Mediolanum Forum di Assago il 23 novembre : Dopo la firma con una major e il nuovo album, è annunciato il concerto di Levante al Mediolanum Forum di Assago in programma per il 23 novembre. L'artista siciliana è quindi pronta a calcare un grande palco, per la prima volta nella sua carriera di cantautrice, con Biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Queste le parole con le quali ha voluto annunciare l'evento che si terrà dopo il ...

Si aggiungono nuove date al tour di Noemi per Blues & Summer : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali le nuove date del tour di Noemi, quello che ha pensato per i concerti basati sul suo primo amore: il Blues. Veronica Scopelliti non ha quindi intenzione di fermarsi alle prime date annunciate, aggiungendone delle altre che sono in programma a cominciare dal 22 giugno a Civitella Roveto. Tra le tappe già in programma, anche quella al Lucca Summer Festival per l'opening act del concerto di Francesco De Gregori che si terrà il 30 ...

Biglietti in prevendita per il tour estivo di Achille Lauro per i concerti di 1969 in autunno nei club : È ufficiale il tour estivo di Achille Lauro, quello che lo porterà in giro per l'Italia nel corso dell'estate prima dell'arrivo nel club che ha in programma per i mesi autunnali e che avrebbero dovuto tenersi dopo il rilascio dell'album ma poi rimandati a qualche mese di distanza. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita e con le modalità di consegna abituali. I tagliandi di ingresso possono ...

Concerti dei Subsonica in estate - si aggiungono nuove date : Biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Sono ufficiali i Concerti dei Subsonica in estate, annunciati dopo il tour nei palasport e dopo le prime date estive che avevano promesso direttamente dal palco dei palazzetti nei quali hanno tenuto la tournée per il supporto di 8, ultimo album di inediti presentato in Puglia a Casteldelmonte. Al lungo calendario di Concerti si aggiunge quello di Olbia del 21 luglio in occasione del Tattoo Show che sarà ospitato dal Molo Brin, quindi quello ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Emis Killa in estate - da maggio a settembre fino al Carroponte : Sono annunciati i concerti estivi di Emis Killa, al via dal 25 maggio a Corte Franca per terminare con la data al Carroponte di Sesto San Giovanni in programma per l'8 settembre. Continuano così i live che l'artista di Vimercate ha legato all'ultimo album, Supereroe, che ha rilasciato alla fine del 2018 e che ha già portato in alcuni live subito dopo la pubblicazione dell'ultimo disco e che ha rinnovato con il singolo La mia malattia, che ha ...

Le date europee del tour di Madonna nel 2020 per Madame X - in sole 3 città : Biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio dei concerti nei teatri americani arrivano anche le date europee del tour di Madonna per l'album Madame X, che uscirà il 14 giugno in tutto il mondo. La Ciccone aveva annunciato, con grande sorpresa di molti, il suo primo tour interamente ambientato in teatri e auditorium nelle maggiori città statunitensi - poche località ma molte date per ognuna di esse - per presentare in modo più intimo i brani del nuovo album di inediti in ...

Biglietti in prevendita per la nuova data dei Maneskin al Carroponte che annunciano una nuova formazione : È annunciata la nuova data dei Maneskin al Carroponte, ma sembra ci siano altre grandi novità in serbo per il gruppo di Damiano David che annuncia un cambio di formazione inaspettato proprio per i prossimi concerti. I Biglietti per la data del 14 settembre al Carroponte sono in prevendita dal 17 maggio e saranno distribuiti secondo le modalità di vendita abituali, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In ...

Paolo Conte a Milano ad ottobre - Biglietti in prevendita per il nuovo concerto : Paolo Conte a Milano ad ottobre. L'artista si esibirà in provincia per un unico concerto autunnale al momento in programma nella tournée 2019. Paolo Conte è atteso al Teatro Galleria di Legnano (Milano) dopo i live estivi che lo porteranno in alcune località italiane, il prossimo 11 ottobre. I nuovi concerti seguono il successo di Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, un tour celebrativo dei 50 anni del grande succedo di Azzurro, il primo ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Noemi in estate - al via le del Blues & Love Summer Tour : Sono annunciati i concerti di Noemi in estate, quelli nei quali è compreso anche l'opening act al live di Francesco De Gregori al Lucca Summer Festival. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, da consegnare secondo le modalità abituali con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso è necessario presentarsi in cassa con una copia della ricevuta ottenuta tramite ...

Concerti di Carmen Consoli in estate - annunciate le prime date fino a settembre : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Carmen Consoli in estate, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. L'artista catanese è quindi pronta a tornare sul palco con coloro che l'hanno accompagnata nei suoi primi 20 anni di carriera e che ritroverà presto nei live in programma nelle prossime settimane. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei canali abilitati, con le modalità di consegna abituali e con ritiro sul ...

Alec Benjamin in Italia per un unico concerto a Milano : Biglietti in prevendita : Alec Benjamin in Italia per un unico concerto in programma a Milano il 20 novembre. I Magazzini Generali sono la location scelta per l'evento dell'artista che si ispira ad artisti del calibro di Eminem, Paul Simon e Citizen. I biglietti per l'unico concerto Italiano di Alec Benjamin saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 15 maggio in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation e dalle ore 10.00 di giovedì 16 ...