AMD annuncia le nuove Ryzen fino a 12 core con un prezzo inferiore ai 500$

AMD annuncia la serie di GPU Radeon RX 5700 basata su architettura Navi : Tempo di annunci in casa AMD e quale miglior occasione del keynote tenutosi al Computex 2019 in quel di Taipei? L'evento ha ospitato tra le altre cose l'annuncio di una nuova serie di schede video.L'architettura Navi non poteva di certo mancare su PC e in questo senso la compagnia ha annunciato delle nuove GPU pensate per i desktop di tantissimi giocatori amanti del PC gaming. Ci troviamo di fronte alle serie di GPU denominata AMD Radeon RX ...