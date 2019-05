Travis Strikes Again | No More Heroes annunciato per PS4 e PC

eurogamer

(Di domenica 26 maggio 2019) Come riporta Gematsu, durante il corso del MomoCon 2019, Grasshopper Manufacture hache: Noarriverà anche su PS4 e PC. Il titolo, spin-off della serie No, è un action adventure inizialmente pubblicato come esclusiva Nintendo Switch lo scorso gennaio. In questa nuova avventuraintrappolato nella console Death Drive Mk II dovrà collaborare con il rivale Bad Man per ottenere le "Death Ball". Secondo la leggenda una volta ottenute tutte potranno esprimere qualunque desiderio (vi ricorda nulla?), un pretesto che spinge il giocatore ad esplorare vari mondi, ognuno caratterizzato da meccaniche di gioco uniche.A differenza dei due capitoli della serie principale,Strikepermette di affrontare l'avventura insieme ad un amico (nella versione Switch era possibile giocare con un Joy-Con a testa).Leggi altro...

