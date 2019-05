Post-elezioni | quei 10 miliardi in manovra appesi all’esito del voto Ue

Elezioni Europee 2019 - Salvini twitta e Posta nel giorno del silenzio elettorale : Polemiche in rete per i numerosi tweet del ministro dell’Interno Matteo Salvini alla vigilia del voto per le Elezioni Europee, giorno del silenzio elettorale. “Domani dalle 7 alle 23 scriviamo insieme il Futuro. #DomenicavotoLega, #stavoltavoto, #stavoltavotoLega”, uno dei tanti tweet di oggi del ministro. Matteo Renzi: “Salvini dovrebbe dare l'esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando”.

Elezioni : Salvini è ovunque e ora suoi Post anti-migranti raggiungono anche i minorenni : La campagna elettorale ormai agli sgoccioli ha visto protagonista assoluto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, non si è risparmiato e la sua agenda di oggi - diffusa dal suo braccio destro social Luca Morisi - ben documenta il suo presenzialismo sui media: tra tv e radio, solo questo venerdì, interverrà ben 10 volte. Senza contare qualche immancabile diretta Facebook. E, come ha sottolineato Repubblica, proprio su Facebook il leader del ...

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per HuffPost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Europee 2019 - Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale Post Elezioni : La settimana decisiva per la campagna elettoriale annovera stop eccellenti (e inattesi) e appuntamenti speciali: se Rai 1 cancella Che Fuori Tempo che Fa per piazzare Porta a Porta nella seconda serata del lunedì, su La7 Enrico Mentana scalda i motori per quella che ha definito "La madre di tutte le maratone".prosegui la letturaEuropee 2019, Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post ...

Elezioni europee - per il Post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

“Europee il 26 maggio? F*** - lo fanno apPosta”. Il Milanese Imbruttito sponsor ironico delle elezioni : “Taaac” : “elezioni europee nel weekendino? Ma lo fanno apposta”. Germano Lanzoni, uno dei volti noti del Milanese Imbruttito, è il protagonista di uno spot contro l’astensionismo e a favore del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo. L'articolo “Europee il 26 maggio? F***, lo fanno apposta”. Il ...

Bruno Vespa - la crisi di governo e il dilemma Post elezioni europee di Matteo Salvini : Per la prima volta dall'inizio del governo giallo-verde Luigi Di Maio ha una reazione "muscolare" nei confronti dell'alleato Matteo Salvini: "Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri", ha detto il vicepremier grillino. Della

Post elezioni SICILIA/ Il caso Bagheria rilancia il laboratorio Forza Italia-Pd : Le ELEZIONI comunali in SICILIA non hanno dato indicazioni molto importanti. Salvo che a Bagheria, dove ha vinto Filippo Tripoli

Salvini per le elezioni in ottobre : la rivelazione in una risPosta al fedelissimo in Sicilia : ... che è presidente degli industriali di Padova e Treviso - tra le associazioni più importanti d'Italia - e che in dialetto ha spiegato come la pensa: «Par un barcòn non se còpa l'economia». D'altronde ...

Trento. Elezioni europee : Posti disponibili per presidenti di seggio e scrutatori : Gli elettori del Comune di Trento, già iscritti nell’albo degli scrutatori e/o dei presidenti di seggio, che desiderino svolgere il

Domande e risPoste : cosa devi sapere sul fatto di partecipare alle elezioni europee se sei in Italia : Domande e risposte: cosa devi sapere sul fatto di partecipare alle elezioni europee se sei in Italia cosa c’è di così importante nel voto di quest’anno? Per la prima volta, l’idea dell’Europa e dell’UE, così come la conosciamo, potrebbe cambiare radicalmente in base ai risultati delle elezioni europee. Molti commentatori politici si aspettano che i […] More

Gomez : ‘Salvini non è fascista - semmai è come Berlusconi. La Libia può fargli perdere elezioni’. Botta e risPosta con Giannini : “La crisi libica, con un conseguente aumento di sbarchi, potrebbe far perdere le elezioni a Salvini“. A dirlo, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, è il direttore del IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez. Che poi spiega perché è sbagliato dare del fascista al leader della Lega: “Non è come Orban, che sta nel Ppe e vuole l’abolizione della libertà di stampa. Al massimo è come Berlusconi, visto che dice e fa le ...

Navigator - selezioni “da aprile a luglio”. Anpal cerca sede per maxiconcorso : attesi 100mila candidati per 3mila Posti : “Nel giro di un mese e mezzo possiamo fare la selezione dei Navigator e quindi i Navigator possono diventare operativi”. Parola del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ma l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) sta ancora cercando la location dove fare il concorso per le figure che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione. Sono attese 100.000 ...

Confindustria avanza le proPoste per le prossime elezioni europee : Secondo il Presidente Boccia occorre "passare da una politica dei saldi di bilancio ad una politica dei fini" che ponga delgi biettivi e d i mezzi per realizzarli e solo dopo intervenga sui saldi. "...