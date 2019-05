Mercatone Uno capitola | 1800 dipendenti lo scoprono con un messaggio sul cellulare

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Sul sito del celebre marchio con 35 anni di storia alle spalle, c'è ancora scritto: "Semplificazione, trasparenza e affidabilità sono i valori che ci guidano nella relazione con i nostri collaboratori, i nostri fornitori e i nostri clienti. Perché al centro ci sono le persone, sempre". Le cose, però, almeno in questo apparente finale di partita, sono andate diversamente: molti deidi Mercato Uno, nota catena di negozi di mobili e oggetti per la casa, hanno scoperto di essere stati licenziati tramite uno 'short message' arrivato su Whatsapp e trovato la conferma del fallimento dell'azienda consultando Facebook. Questo è il primo caso, almeno nella storia del lavoro in Italia, di un licenziamento in massa via social. A far precipitare una situazione già ad alta criticità, la decisione del Tribunale di Milano dopo che la nuova proprietà, la Shernon Holding, ha accumlato in ...

