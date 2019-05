Marina Militare | la fregata grecale e i cacciamine Crotone | Alghero e Termoli a Siracusa

Varata nave Trieste - sarà Ammiraglia della Marina militare : La nave "Trieste", portaelicotteri della Marina militare italiana, e' stata Varata nei Cantieri di Castellammare di Stabia (Napoli). Realizzata da Fincantieri, lunga 214 metri, con una velocita' di 25 nodi, la "Trieste", "unita' anfibia multifunzione e multiruolo", sara' consegnata alla Marina nel 2022, dopo il completamento delle installazioni a bordo, a cura di Leonardo, con il sistema di combattimento e la predisposizione per l'eventuale ...

Varata la nave Trieste - portaelicotteri della Marina Militare - Di Maio : “In arrivo altri 600 posti di lavoro” [GALLERY] : E’ Leonardo il fornitore e integratore dell’intero sistema di combattimento della nave “Trieste“, nuova unità anfibia della Marina Militare italiana Varata questa mattina nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli). La “Trieste”, Landing helicopter dock (Lhd) è una nuova unità navale anfibia multiruolo di circa 25mila tonnellate di dislocamento, in grado di condurre operazioni anfibie e a lungo ...

Nave Trieste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della Marina Militare : ecco com’è – FOTO : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...

Nave Triste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della Marina Militare : mezzo umanitario oppure portaerei? : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...

Marina Militare : rimosso ordigno bellico nei pressi di Catania : Questa mattina i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) e presso il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea per la neutralizzazione di una mina da fondo avio lanciata, di produzione americana, della seconda guerra mondiale. ...

È pronto il varo della Trieste : la più grande nave della Marina militare : Lorenzo Vita ?Url redirect: https://it.insideover.com/guerra/varo-nave-Trieste-Marina-italiana.htmlÈ pronto il varo della Trieste:la più grande nave della Marina

Sea Watch denuncia : Gommone con 80 migranti in pericolo - Marina Militare non interviene : L'ong Sea Watch ha attaccato in un tweet la Marina militare italiana: "La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un Gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Marina militare respinge le accuse.

Sea Watch : 80 persone su gommone - Marina Militare non interviene : Roma – “La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene. Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l’avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio”. Cosi’ la Ong Sea Watch su twitter. L'articolo Sea Watch: 80 persone su gommone, Marina Militare non interviene proviene da RomaDailyNews.

Marina Militare : inizia l’esercitazione Itaminex 2019 : Lunedì 20 maggio avrà inizio l’esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 2019, organizzata dalla Marina Militare, che vedrà impegnati, per quasi due settimane, i cacciamine nazionali e NATO in un’attività addestrativa specialistica, operando in tratti di mare antistanti la Sicilia orientale e meridionale. In occasione dell’esercitazione, la fregata Grecale effettuerà una sosta in porto a Catania e sarà aperta alle visite della popolazione ...

Marina Militare : la fregata Federico Martinengo in sosta a Palermo : Da oggi è presente nel porto di Palermo la fregata Federico Martinengo della Marina Militare. La nave rimarrà nel porto siciliano fino a domenica 19 maggio per poi partecipare all’esercitazione interforze Joint Stars 2019. Durante la sosta nave Martinengo sarà ormeggiata presso il molo Piave del porto di Palermo e sarà visitabile durante i seguenti orari: venerdì 17 e sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ...

Concorso pubblico nella Marina Militare : a disposizione 142 posti per Allievi Ufficiali : Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso volto all'assunzione di 142 Allievi Ufficiali. Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino al 10 di giugno. Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per prendere parte alle selezioni e le prove da dover superare.Continua a leggere

Marina Militare : varata la nave Tullio Tedeschi a Messina : “Con il varo e la successiva consegna della nave Tedeschi si conclude il programma di costruzione delle unita’ polivalenti ad alta velocita’, atto a dotare il raggruppamento subacquei e incursori di strumenti moderni per soddisfare i requisiti di mobilita’, proiettabilita’ e capacita’ di intervento”. Lo ha affermato l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina ...

Marina Militare : la fregata Grecale in sosta a Catania : Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Grecale sosterà nel porto di Catania, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave Grecale sarà ...