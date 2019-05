huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Sono le quattro del pomeriggio del 22 novembre 2005 eMerkel presta giuramento per diventare Cancelliere, la prima donna nella storia tedesca ad arrivare al ruolo che pochi anni prima era stato del suo maestro e mentore Helmut Kohl (alla guida del governo per ben 16 anni, dal 1982 al 1998).Giusto il tempo di terminare la cerimonia e Merkel corre all’aeroporto, perché la sera stessa è attesa all’Eliseo per un incontro a quattr’occhi con il Presidente della Repubblica di Francia Jacques Chirac.In quel gesto c’è tutto (siamo già nell’dell’euro, entrato in vigore da tre anni) dell’equilibrio politico che ha retto le sorti dell’Unione Europea in questi decenni, un equilibrio capace di poderose influenze dentro e fuori il continente, come sa molto anche Silvio Berlusconi, abbandonato a sé stesso ...

HuffPostItalia : Le colpe di Angela verso l'Europa - Politica111 : Le colpe di Angela Merkel verso l’Europa -