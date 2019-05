Incidente sull’A7 | 22enne muore carbonizzato sotto un tir vicino Tortona

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Claudio Carollo L’audi si è incendiata nell’impatto col camion sulla Milano-Genova, senza successo l’intervento dei vigili del fuoco Da chiarire le dinamiche del tragicoche ha portato alla morte di un ventiduenne sulla Milano-Genova all’altezza di, in provincia di Alessandria. Intorno alle sette di questa mattina l’audi con alla guida il giovane procedevain direzione Milano quando si è schiantata a velocità contro un camion in un’area di sosta nei pressi dell’ex casello di. L’impatto è stato devastante: l’auto si è incastratail semirimorchio dell’automezzo, incendiandosi. Nonostante l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno cercato di trarre in salvo il ragazzo dalla vettura in fiamme, per il ventiduenne non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato estrattodall’abitacolo. Sul luogo dell’sono ...

allnews24eu : A 22 anni muore schiantandosi contro un camion fermo in autostrada - AllNews24 - Un ragazzo di 22 anni è morto qu… - LiguriaOggi : Incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano, auto ribaltata -