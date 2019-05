F1 | GP Canada 2019 | programma | orari e tv Si corre fra due settimane a Montreal

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : colpaccio della Finlandia che batte la Russia - il Canada regola la Repubblica Ceca e raggiunge in finale i finnici : Giornata di Hockey su ghiaccio di gran livello quella di oggi: nelle arene di Bratislava (Slovacchia) si sono disputate le semifinali dei Mondiali 2019. La sorpresa arriva nella prima sfida, giocata alle 15:15, in cui la Finlandia si è imposta sulla favorita Russia con il punteggio di 1-0, mentre in serata vittoria piuttosto tranquilla del Canada che si è liberato della Repubblica Ceca per 5-1. Partiamo dalla sfida pomeridiana in cui a regnare è ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : il Canada passa con il brivido - Russia e Finlandia eliminano USA e Svezia - Repubblica Ceca in scioltezza : Giornata di Mondiali di Hockey su ghiaccio per cuori deboli quella di stasera, è iniziata infatti la fase ad eliminazione diretta della competizione con le migliori otto squadre del Mondo a darsi battaglia e regalare spettacolo. Alle ore 16:15 il Canada va ad un solo secondo dall’eliminazione per poi battere la Svizzera nel supplementare 3-2, mentre la Russia doma gli Stati Uniti e vola in semifinale grazie al successo per 4-3. In serata ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vincono USA - Russia - Canada e Svezia - l’Italia si arrende alla Norvegia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la terzultima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 12:15 goleada degli Stati Uniti, vittoriosi contro la Danimarca per 7-1 e successo in rimonta della Russia con il risultato di 3-1 ai danni della Lettonia. Alle 16:15 il Canada ha inflitto la prima sconfitta alla Germania (8-1), mentre l’Italia ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vittorie importanti di Svezia - Repubblica Ceca - Finlandia e Canada : Proseguono senza soluzione di continuità i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Oggi l’Italia non è scesa sul ghiaccio, ma si sono comunque disputati due match importanti per il Girone B. La Svezia, infatti, ha sommerso di gol l’Austria, diretta concorrente con i nostri Azzurri per evitare la retrocessione, quindi la Repubblica Ceca ha superato la Lettonia, avvicinandosi alla qualificazione per i quarti di ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Svezia e Russia impressionano - USA e Canada vincono soffrendo : Quarta giornata dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia che ha regalato emozioni a non finire. Sono stati solamente quattro gli incontri disputati, ma gol e sorprese non sono mancate. Nel Gruppo A pesante successo del Canada contro i padroni di casa dopo un match pirotecnico, mentre gli USA superano la Finlandia all’overtime. Nel Gruppo B, quello dell’Italia, ennesimo successo della formidabile Russia che ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vince facile la Russia - cadono a sorpresa USA - Canada e Svezia : Prima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey ghiaccio di Top Division di Slovacchia quanto mai intensa e ricca di colpi di scena. Tre grandi favorite come USA, Canada e Svezia, infatti, cadono sotto i colpi di Slovacchia, Finlandia e Repubblica Ceca, mentre la Russia schianta la Norvegia. Andiamo, quindi, a vedere cosa è successo sul ghiaccio di Kosice e Bratislava in questo venerdì. FINLANDIA-Canada 3-1 Nel Gruppo A (che si disputa alla Steel ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada : ... con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill , che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada nella seconda partita del girone A : Arriva una sconfitta per l’Italia nel secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri , facenti parte del girone A, sono stati sconfitti dal quotato Canada per 10-21, con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill, che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, dunque, con una ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : il Canada si impone 3-1 - per metà gara Italia vicina allo spareggio olimpico : Si chiude qui la favola azzurra, non arriva il miracolo, ma c’è comunque davvero da fare i complimenti ad una squadra che è stata magnifica. La nazionale maschile di Hockey su prato esce sconfitta nelle semifinali delle Finals Series 2019 di Kuala Lumpur (Malesia), che oltre a mettere in palio un posto per l’ultimo atto avevano anche la doppia valenza, c’era infatti per la vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0 : Pietro Lago la sblocca su corner corto!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 0-0 : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Final Series 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semiFinale delle Final Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia-Canada sarà trasmessa in chiaro! Programma - orario e tv : L’occasione è davvero di quelle storiche, e allora si muove anche la RAI, come è successo poche volte in passato: la Nazionale italiana di Hockey su prato è in semifinale nelle Final Hockey Series di Kuala Lumpur (Malesia) e domani, venerdì 3 maggio, alle ore 11.45, si giocherà con il Canada l’accesso in finale. La sfida però è ancora più importante di quel che possa apparire ad un primo sguardo: il match designerà la squadra che ...