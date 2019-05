ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Si stava recando alper leeuropee in cui doveva lavorare come, ma è rimasto coinvolto in un graveed è morto dopo il ricovero in ospedale. È successo questa mattina all’alba a Crotone. La vittima, Valerio Graziano, di 30 anni, era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località Capo Colonna, dove era stato nominato. Durante il tragitto, l’uomo, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura, che ha compiuto un testacoda finendo contro un muro. Subito soccorso dal 118, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.2019 Di Luisiana Gaita2019, muoiono i candidati sindaco: voto rinviato in 3 comuni Ininvece, un pensionato di 84 anni, Domenico Antonicelli, è morto soffocato da un pezzo di pane ...

Cascavel47 : Elezioni, scrutatore muore in un incidente stradale mentre va al seggio. In Piemonte pensionato soffocato da pezzo… - lauraxasa : RT @Roby_b94: Che voglia di fare lo scrutatore in queste elezioni e leggere tutte le schede con scritto MARK CALTAGIRONE #ElezioniEuropee - Roby_b94 : Che voglia di fare lo scrutatore in queste elezioni e leggere tutte le schede con scritto MARK CALTAGIRONE #ElezioniEuropee -