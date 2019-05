Terremoto Giappone | scossa di magnitudo 5 1 a est di Tokyo

Forti scosse di Terremoto nel sudovest del Giappone [DATI e MAPPE] : Forti scosse di terremoto , magnitudo 6.0 e 6.3, sono state registrate in mare, nel sudovest del Giappone , al largo dell’isola di Kyushu: gli eventi si sono verificati alle 00:43 e 01:48 ora italiana, ad una profondità di 20 km (dati INGV). L’Agenzia meteorologica Giappone se non ha lanciato l’allarme tsunami. Tre le prefetture interessate dalle scosse : Miyazaki, Kumamoto e Kagoshima. Al momento, secondo l’emittente Nhk, ...

Terremoto-tsunami in Giappone - Fukushima : al via la rimozione del magma radioattivo : Il gestore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), ha dato il via ai lavori per la rimozione del magma radioattivo all’interno del reattore numero 3, uno dei tre colpiti dalla fusione del nocciolo 8 anni fa. Tepco ha dovuto decontaminare il piano all’interno dell’impianto a causa delle alte radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle attrezzature radiocomandate. Si dovranno sollevare 52 dei ...