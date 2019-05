Stabilizzazione dei docenti precari di II e III fascia

Disco verde del governo alla Stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi : La stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi può finalmente partire. La notizia viene annunciata direttamente con un post apparso sulla bacheca Facebook del ministro dell’istruzione Marco Bussetti. La trattativa era iniziata lo scorso 24 aprile con la richiesta delle organizzazioni sindacali di procedere all’avvio di nuovi Pas. Il Ministero aveva preso tempo per verificare l’effettiva fattibilità del progetto. Il Post di ...

Stabilizzazione precari con 36 mesi : le proposte dei sindacati a confronto : Per stabilizzare i docenti precari con 36 mesi di servizio della terza fascia sono state avanzate alcune proposte dalle 3 maggiori sigle sindacali. Al fine di operare un confronto per individuare i punti in comune le specifichiamo di seguito. Obiettivo è quello di condurre velocemente al ruolo i soggetti con esperienza di servizio mediante una soluzione già adottata per i colleghi della seconda fascia. Flc Cgil Occorre istituire una graduatoria ...

Stabilizzazione precari con 36 mesi : le proposte dei sindacati a confronto : Per stabilizzare i docenti precari con 36 mesi di servizio della terza fascia sono state avanzate alcune proposte dalle 3 maggiori sigle sindacali. Al fine di operare un confronto per individuare i punti in comune le specifichiamo di seguito. Obiettivo è quello di condurre velocemente al ruolo i soggetti con esperienza di servizio mediante una soluzione già adottata per i colleghi della seconda fascia. Flc Cgil Occorre istituire una graduatoria ...

AnDDL : siate Uniti per la Stabilizzazione dei Lavoratori : L’AnDDL il giorno dopo l’accordo sindacati governo per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi, ha diramato un comunicato stampa. Come anticipato in un altro nostro contributo, lo stato di agitato è stato temporaneamente sospeso, in attesa della definizione dei dettagli che condurranno alla soluzione definitiva. Qui i motivi che hanno causato l’annuncio della sospensione dello sciopero. Il senso delle richieste Il ...

Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta : Le motivazioni che inducono i docenti precari senza servizio a ritenere che sia ancora possibile una procedura concorsuale riservata risiedono nel fatto che la Commissione Europea sta ancora valutando il caso. Sono ancora tante le perplessità dei docenti senza il requisito dei 36 mesi sulle modifiche al prossimo concorso ordinario al vaglio del Miur. Già in esame Ricordate la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul diritto al ...