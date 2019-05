scuolainforma

(Di sabato 25 maggio 2019) Il viceministro dell’istruzione Lorenzo, presente ad Ancona, in occasione del convegno “Curiosità per un futuro di conoscenza”, ha dichiarato: ‘Laè un laboratorio di informazione che deve creare cultura, formare ragazzi non solo reattivi di fronte al mercato del lavoro ma nuove generazioni pronte a cambiare e a migliorare il mercato del lavoro’.ha aggiunto che lo sviluppo sostenibile è un modo più rivoluzionario per fare impresa. Il precitato convegno è stato organizzato da UilMarche per il ventennale di collaborazione trae Cnr.: le speranze diNel corso del convegno, Lorenzoha affermato: ‘Mi auguro che nel 2020 non ci siano più aziende che danneggino l’ambiente nella loro attività’.auspica che la qualità sia superiore alla quantità. L’Italia, ...

zazoomblog : Scuola Mazzucchelli a Fioramonti: ‘Occorre investire per i ragazzi’ - #Scuola #Mazzucchelli #Fioramonti: - scuolainforma : Scuola, Fioramonti al Cnr: ‘Creare un’economia più amica dell’ambiente’ - scuolainforma : Scuola, Mazzucchelli a Fioramonti: ‘Occorre investire per i ragazzi’ -