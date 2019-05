E intanto Tarantino vince per il suo cane

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Stefano Giani La Palma d'oro scende ufficialmente in campo. In attesa dei divi che stasera alle 19 la riceveranno al Palais du cinema, gli attori a quattro zampe hanno già un vincitore. La Palma... da cani l'ha vinta Brandy, il pittbull di Brad Pitt, vero coprotagonista di C'era una volta a... Hollywood che ha sbaragliato molti altri «abbai». Camicia nera e immancabili occhiali da sole in una giornata uggiosa, Quentinha ricevuto sulla spiaggia di Cannes il premio più ambito da Fido. «Amo molto i cagnolini ma non ne ho uno. O meglio, non ne ho ancora uno. Appena lo prenderò potrà contare su un collare gemmato prestigioso». Brandy in carne e ossa è rimasto negli Stati Uniti, ignaro del premio che avrebbe vinto e alle foto di rito ha partecipato un esemplare della stessa razza. Sul lungomare grande fermento ha accompagnato l'inusuale passerella, che la dice lunga ...

Sabri_Potter : Tarantino, il film più pure fare schifo ma intanto ciò è stato possibile solo grazie a te perciò tanto amore. - TataChips86 : Intanto io Once upon a Time....Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood @RedazioneFilmTv - rickgrimeswife : ora invece aspetto con impazienza anche Once upon a time in Hollywood di Tarantino. spero che anche questo non delu… -