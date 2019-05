Ascolti TV | Venerdì 24 maggio 2019 Testa a testa tra Ciao Darwin e Ballando con le

davidemaggio

(Di sabato 25 maggio 2019)con le Stelle - Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Su Rai1con le Stelle ha conquistato 4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.21, e 4.333.000 (21.23%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.25 alle 24.07 (presentazione 3.508.000 – 16.95%). Su Canale 5ha raccolto davanti al video 4.497.000 spettatori pari al 21.71% di share nella prima parte, in onda dalle 21.40 alle 23.54, e 2.904.000 (28.94%) nella seconda parte, in onda dalle 23.54 alle 25.07 (presentazione 4.379.000 – 18.80%). Su Rai2 Captain America: Civil War ha interessato 1.145.000 spettatori pari al 5.39% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha catturato l’attenzione di 797.000 spettatori (3.83%). Su Rai3 l’ultima puntata di L’Aquila – Grandi Speranze ha raccolto davanti al video ...

