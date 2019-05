Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio il partito laburista olandese rimasti pronostici sulle elezioni europee nelle scuole si piazza davanti a liberali populisti secondo prima esprime lavoristi guidati da timmermans vice presidente Commissione Europea con il 18,1% dei voti dovrebbero aggiudicarsi 5 di 26 seggi assegnati e Paesi Bassi 4 posti per il Partito Popolare per la Libertà la democrazia con il 15% dei voti per il forum per la democrazia populista di Cherry con l’ 11% di voti per seggi andrebbero anche venerdì 1 al partito di Wenders le Stime sono di Ipsos per la televisione pubblica ora mese no Cambiamo argomento e torniamo a parlare di politica oggi Lo escludo Sono concentrata sulla mia città Sono a metà mandato e sarebbe sbagliato lasciare lacosì la sindaca di Torino Chiara appendino risposto a una ...

