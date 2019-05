TIM rischia una sanzione miliardaria dall’Antitrust

La Fiorentina rischia la Serie B : le combinazioni dell’ulTIMa giornata : Tutto può succedere in coda alla Serie A. La vittoria dell’Empoli sul Torino ha reso impossibile il sogno europeo dei

500 Miglia Indianapolis 2019 - Fernando Alonso 31° in qualifica : rischia di non disputare la gara! Serve l’impresa nell’ulTIMo turno : Fernando Alonso rischia di non correre la 500 Miglia di Indianapolis! Il pilota spagnolo si è infatti reso protagonista di una bruttissima qualifica e ha chiuso al 31esimo posto con la media di 227,224 Miglia orarie sui quattro giri percorsi nell’ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno doveva rientrare tra i primi 30 per avere garantito il diritto di scendere in pista domenica prossima per disputare la ...

Eliminato Amici setTIMa puntata : Umberto rischia - finale ballo vicina : Umberto Eliminato ad Amici 18? Anticipazioni settima puntata Serale Umberto Gaudino rischia di essere l’Eliminato della settima puntata di Amici 2019. Conterà molto il giudizio dei professori: se quelli di canto potrebbero schierarsi totalmente dalla parte di Mameli – costretto ad affrontare un’altra sfida difficile -, quelli di ballo potrebbero non votare per l’eliminazione del […] L'articolo Eliminato Amici ...

Ciao Darwin - l'uomo che rischia la paralisi appare nell'ulTIMo "Genodrome". È polemica : Nella serata dello scorso venerdì 3 maggio è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Ciao Darwin , il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti , basato sul principio della selezione ...

VitTIMa dei bulli - ma loro rischiano di farla franca : Valentina Raffa La sorella dell'uomo: «Non sono pentiti e durante il processo hanno minacciato anche me» Schernito e preso di mira da una gang di ragazzini. Picchiato e morto a seguito delle conseguenze delle botte, come ha stabilito l'autopsia. Non stiamo parlando del 66enne Antonio Stano, ucciso giorni fa nella sua casa a Manduria, ma del 64enne Angelo Partenza, trovato morto il 3 febbraio 2017 nella sua abitazione di Modica, nel ...

LegitTIMa difesa - il primo caso del ladro di 16 anni : ferito in casa - che cosa rischia chi ha sparato : È il primo caso di Legittima difesa da quando il presidente della Repubblica ha firmato la nuova legge, anche se per conoscere bene l' esatta dinamica dei fatti, occorre aspettare la fine delle indagini. L' episodio è accaduto venerdì sera a Roma: un giovane di origine albanese viene scaricato da al

Ciao Darwin - concorrente rischia la paralisi. TesTIMonianza-choc : 'Dopo l'incidente - in studio...'. Da brividi : Il caso è di quelli drammatici: un concorrente di Ciao Darwin , il programma condotto da Paolo Bonolis il venerdì sera su Canale 5 , rischia la paralisi dopo un incidente avvenuto durante la ...

Ciao Darwin - concorrente rischia la paralisi. TesTIMonianza-choc : "Dopo l'incidente - in studio...". Da brividi : Il caso è di quelli drammatici: un concorrente di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis il venerdì sera su Canale 5, rischia la paralisi dopo un incidente avvenuto durante la registrazione della prova dei rulli. Gabriele, 54enne di Roma, sarebbe in gravissime condizioni dopo essere sci

Il Pm anTIMafia Di Matteo : "Il silenzio della Lega su Siri rischia di diventare un segnale per le cosche" : "Non si comprende - aggiunge - che la mafia continua a essere questione nazionale di grandissimo rilievo che inquina non solo l'economia, la finanza, ma compromette il corretto funzionamento delle ...

In The Rookie su Rai2 TIM tra affetto e integrità : rischia tutto per l’ex moglie? Trame 20 e 27 aprile : Nuovo doppio appuntamento con The Rookie su Rai2, Gli episodi in onda stasera, sabato 20 aprile, sono incentrati sull'agente Tim Bradford, che jdeve ancora una volta avere a che fare con l'ex moglie. Si inizia con l'episodio 1x07 dal titolo "Giro di pattuglia", ed ecco la sinossi: Al Dipartimento si festeggia la giornata dedicata ai ragazzi che vogliono fare i poliziotti per un giorno, con la premiazione della piccola Kaidence Patton. ...

Il Segreto - ulTIMe anticipazioni : Gonzalo rischia di morire - poi abbandona la Castaneda : Il Segreto è una popolarissima soap opera spagnola che in Italia è trasmessa da Canale 5 e va in onda in Spagna dal 23 febbraio del 2011. Le ultime anticipazioni sulle puntate italiane che vanno da domenica 21 aprile al 27 aprile, raccontano diverse tragedie che avverranno a Puente Viejo: una di queste riguarda Gonzalo che rischierà di morire. A volere la sua morte sarà Fernando, che deciderà di provare a togliergli la vita in qualsiasi maniera. ...

I bimbi che rischiano la vista. L’ulTIMo dramma di Scampia : «Quando questa sera tornate a casa dai vostri genitori, dite loro che avete bisogno di occhiali. E che questo non ve l’ha detto il Comune, né la Regione, né lo Stato, ve l’abbiamo detto a scuola». Sono i volontari del Lions Club Maschio Angioino di Napoli che pronunciano queste parole nella giornata della “cittadinanza attiva” della scuola elementa...

Milan - cosa c'è dietro l'ulTIMa mazzata della Uefa : perché ora rischia pure l'Europa : Partiamo dal comunicato dell' Uefa così ci leviamo il pensiero: «La Camera di Investigazione dell' Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale poiché il club non è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio nel period

SupertesTIMone contro Oseghale La moglie rischia e invoca Salvini : Da quattro anni giace sotto una piramide egizia di faldoni la richiesta per dare protezione alla famiglia di Vincenzo Marino; trattasi di uno dei rarissimi pentiti di ‘ndrangheta.. Segui su affaritaliani.it