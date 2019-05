Scoperti i circuiti delle cellule | sono simili a quelli dei computer e connettono i vari

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Una ricerca ha messo in luce la struttura, che trova una netta somiglianza a quella dei chip di un. La fitta rete disimile adei chip informatici ha la funzione di connettere i diversi distretti, ma anche di modulare l’attività del DNA. Questo è quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista “Nature Communications” dal gruppo dell’Università britannica di Edimburgo, coordinato da Mark Evans. Questidi segnalazionestati osservati per la prima volta utilizzando potenti microscopi elettronici e simulazioni ala quelle adoperate dagli astrofisici nella ricerca che ha portato a ottenere la prima immagine di un buco nero. Gli autori dello studio sostengono che lein grado di modificare nel tempo questiin base alle funzioni da svolgere. “Le informazioni – ...

