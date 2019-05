Salvini | frecciata a Di Maio | ' Io dico str ? Stavo parlando a Palermo' VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il week-end delle elezioni europee è iniziato. Si tratta di una fase cruciale per l'Europa, ma anche per l'Italia. C'è attesa per capire come la tornata elettorale ridisegnerà la geografia del Parlamento di Bruxelles, anche perché un eventuale successo di un'onda populista e sovranista potrebbe fare da apripista ad un cambio di direzione piuttosto accentuato delle politiche continentali. In Italia, invece, c'è attesa per capire quali saranno i rapporti di forza tra Lega e Movimento Cinque Stelle alla luce di un clima che ad oggi, tra i due partiti, appare infuocato dalle dichiarazioni dei rispettivi leader. Luigi Diera stato molto duro e diretto nei confronti dell'altro vicepremier, attraverso la trasmissione Agorà è arrivata la replica di Matteoal Ministro del Lavoro. Le parole di Giorgetti non hanno rasserenato il clima Nei giorni scorsi il sottosegretario alla ...

notizieoggi_com : 'Sono costretti a dire balle' Berlusconi, il siluro su Salvini: la frecciata a Tagadà / Video- - AnnaMar13279509 : RT @IlSedutomulo: #Tria, '#Decretofamiglie senza copertura. Per questo è stato rinviato'. Frecciata a #Salvini: 'Inutile fare più #deficit… - IlSedutomulo : #Tria, '#Decretofamiglie senza copertura. Per questo è stato rinviato'. Frecciata a #Salvini: 'Inutile fare più… -