Raikkonen | “Monaco ha perso la sua magia”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Kimidice che per i piloti Monaco hala magia del passato. Il finlandese questo weekend festeggia i 300 GP, ma non vuole saperne di celebrazioni: “Non voglio torte, drink, niente. E’ solo un numero che per me non significa niente“, ha detto il pilota dell’Alfa Romeo Racing ad Auto Motor und Sport. … L'articolo: “Monaco hala sua magia” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

