Pentathlon | Coppa del Mondo Praga 2019 | Daniele Colasanti e Gianluca Micozzi centrano la

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : superano le qualificazioni Sotero - Micheli e Frezza - fuori Aurora Tognetti : Bene la pattuglia azzurra del Pentathlon moderno nelle eliminatorie femminili della tappa di Coppa del Mondo di Praga: si qualificano per la finale di sabato Alice Sotero, Elena Micheli ed Alessandra Frezza (quest’ultima per ripescaggio), mentre resta fuori Aurora Tognetti, penalizzata da una prova negativa nella scherma. Nel Gruppo A Alice Sotero vince la prova di nuoto e si difende abbastanza bene nella scherma (11ma), poi completa ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : Alice Sotero in gara per tornare ad illuminare la stagione dell’Italia : Il Pentathlon moderno si appresta a vivere la tappa boema di Coppa del Mondo a Praga: da giovedì 23 a lunedì 27 si preannuncia grande spettacolo in Repubblica Ceca, dove l‘Italia si presenta al via con 4 uomini e 4 donne. Spicca tra i convocati il nome di Alice Sotero, finora la miglior azzurra in stagione, che ha praticamente in tasca il pass per le Finali di Coppa del Mondo. Nella gara maschile, che vedrà le qualificazioni venerdì 24 e ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Szekesfehervar 2019 : non può bastare la top 10 di Aurora Tognetti : Altro fine settimana con più ombre che luci per il Pentathlon moderno italiano, che a livello senior fa sempre fatica ad imporsi, al contrario delle categorie giovanili: nella tappa di Coppa del Mondo di Szekesfehervar centra la top 10 soltanto Aurora Tognetti, che chiude proprio al decimo posto nella finale femminile. Mancano meno di due mesi alle Finali di Coppa del Mondo di Tokyo, che metterà in palio un posto alle Olimpiadi del prossimo anno ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Szekesfehervar 2019 : nella finale maschile successo del tedesco Zillekens. Indietro gli azzurri : Non ci sono buone notizie per l’Italia del Pentathlon moderno nella finale maschile della tappa di Coppa del Mondo di Szekesfehervar, in Ungheria: prestazione odierna opaca per gli azzurri, con il migliore che è Pier Paolo Petroni, 15°. Più Indietro Daniele Colasanti, 19° e Riccardo De Luca, 32°, nella competizione vinta dal tedesco Christian Zillekens. Il pentatleta teutonico trionfa con 1492 punti, mettendosi alle spalle, in un arrivo ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Szekesfehervar 2019 : tre azzurri accedono alla finale. Avanti Petroni - Colasanti e De Luca : Arrivano ancora buone notizie da Szekesfehervar, in Ungheria, per il Pentathlon moderno italiano: nella città magiara oggi è proseguita la tappa di Coppa del Mondo con le qualifiche maschili e tre azzurri su quattro sono passati alla finale in programma sabato 4. Si qualificano Pier Paolo Petroni, Daniele Colasanti e Riccardo De Luca, mentre viene eliminato Giorgio Malan. Nel Gruppo A Giorgio Malan si mette in evidenza nella scherma e, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Szekesfehervar 2019 : tre azzurre accedono alla finale. Avanti Micheli - Tognetti e Cesarini : Arrivano buone notizie da Szekesfehervar, in Ungheria, per il Pentathlon moderno italiano: nella città magiara oggi è scattata la tappa di Coppa del Mondo con le qualifiche femminili e tre azzurre su quattro sono passate alla finale in programma venerdì. Si qualificano Elena Micheli, Aurora Tognetti e Claudia Cesarini, mentre viene eliminata Irene Prampolini. Nel Gruppo A molto brillante Elena Micheli, che domina la prova di nuoto e si difende ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Szekesfehervar 2019 : che lotta al maschile! Padrone di casa favorite tra le donne : Il Pentathlon moderno si appresta a vivere la tappa magiara di Coppa del Mondo a Szekesfehervar: da domani a domenica si preannuncia grande spettacolo in Ungheria, soprattutto al maschile, dove saranno al via 15 dei migliori 16 interpreti di questo sport. L’Italia si presenta al via con 5 uomini e 4 donne. Nella gara maschile, che vedrà le qualificazioni giovedì e la finale sabato, tutto il meglio al Mondo dello sport del soldato sarà ai ...

Pentathlon - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Szekefehervar - 9 azzurri in Ungheria : L’Italia sarà protagonista a Szekefehervar (Ungheria) dove dal 1° al 5 maggio andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon. Nove azzurri si cimenteranno nel’appuntamento magiaro che prevede qualifiche il 1-2 maggio, finali il 3-4 maggio e staffetta mista il 5 maggio. Di seguito gli azzurri chiamati in causa per l’appuntamento. convocati ITALIA Coppa DEL Mondo Pentathlon: Riccardo De Luca Pierpaolo ...

Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Alice Sotero illumina la notte italiana : Va in archivio la tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Sofia, in Bulgaria, ed è soltanto Alice Sotero a far sorridere l’Italia, ma è un sorriso scintillate: l’azzurra ottiene il terzo posto e questo podio si rivela pesantissimo in ottica qualificazione alle Finali, dato che consegna tanti punti all’astigiana. Le Finali di Coppa del Mondo infatti spediranno i vincitori delle prove individuai direttamente a Tokyo ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Alice Sotero e Riccardo De Luca 11mi nella staffetta mista : Non brilla l’Italia nella staffetta mista della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno che ha chiuso oggi la tappa di Sofia, in Bulgaria: Alice Sotero e Riccardo De Luca chiudono all’11° posto nella prova vinta dalla Polonia davanti Gran Bretagna ed alla Germania. Erano 21 le coppie al via. La Polonia, in testa già prima del laser run, chiude a quota 1438, precedendo di 9″ la Gran Bretagna (1429), seconda, e di 13″ la ...

Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Sofia 2019 : nella finale maschile si impone il messicano Padilla - 15° Petroni - 25° De Luca : Non ci sono altre soddisfazioni per l’Italia del Pentathlon moderno nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Sofia, in Bulgaria: dopo il terzo posto al femminile di Alice Sotero, nella finale maschile di oggi si classificano nelle retrovie Pier Paolo Petroni e Riccardo De Luca, rispettivamente 15° e 25°. Domani chiusura con la staffetta mista: per l’Italia saranno in gara Sotero e De Luca. Vincitore odierno è il messicano Manuel ...

Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Alice Sotero è terza! Riscatto azzurro in Bulgaria! : Ottime notizie per l’Italia del Pentathlon moderno da Sofia, in Bulgaria, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo: Alice Sotero chiude al terzo posto nella finale femminile con una prova di classe, giungendo alle spalle della transalpina Marie Oteiza, vincitrice in solitaria, e della lituana Laura Asadauskaite, seconda. Così le altre azzurre in gara: 24ma Francesca Tognetti, 26ma Alessandra Frezza, 30ma Irene Prampolini. Vittoria per ...