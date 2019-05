Milano-Avellino | gara-5 playoff scudetto basket | quando si gioca? Data | programma | orario

Basket - Playoff Serie A 2019 : Nunnally trascina Milano. L’Olimpia espugna Avellino e porta la serie a gara-5 : Si va a gara-5. L’Olimpia Milano sbanca il Pala Del Mauro per 86-80 e riporta la serie al Forum. Con le spalle al muro la squadra di Pianigiani si ritrova e supera una Avellino mai doma e che fino all’ultimo secondo ha provato a rientrare in partita. Decisiva la partenza sprint di Milano, con la Sidigas che a differenza delle altre sfide ha dovuto sempre inseguire i Campioni d’Italia in carica. Super prestazione in casa Milano ...

Playoff Serie A Basket – Milano non molla! Espugnato il Del Mauro di Avellino : serie nuovamente in parità : L’Olimpia Milano espugna il Palasport Del Mauro di Avellino e si porta a casa un importante successo in Gara-4: la serie torna sul 2-2 Dopo la sconfittasubita in Gara-3, quella del nuovo sorpasso di Avellino, l’Olimpia Milano si è ritrovata ad un passo dal baratro. La squadra di coach Pianigiani avrebbe dovuto provare ad espugnare il Palasport Del Mauro per alimentare le speranze di restare nei Playoff e non gettare all’aria quanto di ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-4 Play-off in DIRETTA : comincia la sfida potenzialmente decisiva! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 dei quarti di finale di Serie A 2018-2019. La Sidigas Avellino è a caccia del match point contro l’A|X Armani Exchange Milano. La Scandone ha in mano un match point che avrebbe dello storico: soltanto una volta l’ottava forza della massima serie ha eliminato la prima nei playoff scudetto. Accadde nella stagione 1984-85: nell’epoca delle serie al meglio delle 3 partite, la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino vuole chiudere la serie - Milano con le spalle al muro : Avellino ad un passo dall’impresa, Milano vicina al baratro. Gara-4 della sfida valevole per i quarti di finale dei Playoff di serie A potrebbe regalare una clamorosa sorpresa, con la sorprendente eliminazione dell’Olimpia. Infatti la Sidigas si trova sul 2-1 e davanti ai propri tifosi ha la possibilità di conquistare il terzo e decisivo punto, staccando in questo modo il biglietto per la semifinale. La squadra di Maffezzoli è ...

Avellino-Olimpia Milano - Gara-4 Quarti Play-off : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Potrebbe essere la notte del destino per la Sidigas Avellino, che nella serie contro l’A|X Armani Exchange Milano si trova sul 2-1 e può, dunque, giocarsi il match point di fronte al pubblico amico del PalaDelMauro. Una caratteristica ha finora contrassegnato questo quarto di finale: la diversa intensità. Avellino, nelle gare in cui è stato necessario tirarla fuori, l’ha messa in mostra in modo molto evidente, al contrario di Milano, ...

Basket - playoff Serie A : Sassari chiude la serie - Avellino sul 2-1 con Milano : Sidigas Avellino vittoriosa contro Milano, serie adesso sul 2-1 per la squadra campana, non Sassari che attende di conoscere la sua avversaria Sidigas Avellino – A|X Armani Exchange Milano 69-62. I campani non mollano e si portano avanti nella serie contro l’Armani per 2-1. Dopo il primo atto della serie vinto da Avellino, Milano aveva fatto la voce grossa in gara-2 prima di crollare nel primo atto in terra campana. Una gara ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino ha più voglia - batte Milano 69-62 e guadagna il match point per andare in semifinale : Non smette di sognare la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Massimo Maffezzoli vince gara-3 con il punteggio di 69-62 su un’A|X Armani Exchange Milano brillante solo a (rari) tratti e tra due giorni, ancora al PalaDelMauro, potrà sfruttare il primo match point a propria disposizione per battere i Campioni d’Italia ed eliminarli dalla corsa allo scudetto. Gli irpini mandano quattro uomini in doppia cifra, con Ariel Filloy top ...