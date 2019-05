Maestro d' asilo arrestato per violenza sessuale «Prendeva in braccio le bimbe e le

Maestro di asilo di Lamezia Terme arrestato per abusi sui minori : Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.È scattata dopo la denuncia di una madre che aveva ricevuto le confidenze della propria bambina l’indagine del personale del ...

Lamezia - Maestro di asilo di 64 anni arrestato per violenza su minori : Un insegnante di 64 anni di una scuola materna di Lamezia Terme è stato arrestato: faceva spesso sedere sulle sue gambe o in braccio le bambine, toccando loro i glutei e le parti intime, con strofinamenti e gesti diretti a compiere atti sessuali. A incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere installate in classe.

L'orco a scuola : Maestro d'asilo arrestato per violenza sessuale su alcune alunne : Un uomo di 64 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minori a Lamezia Terme. L'uomo è un insegnante di scuola materna: l'arresto è stato eseguito dopo...

"Chiedo asilo" 40 anni dopo - appello degli ex scolari al Maestro Roberto Benigni : Il film di Ferreri fu girato nel 1979 in una materna di Bologna, la classe invita l'attore toscano alla ricorrenza