I server di Dauntless letteralmente pieni | i giocatori sono costretti ad aspettare fino a

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nonostante una lunga permanenza in open beta, lo sviluppatore di, Phoenix Labs, sembra non riuscire a tenere il passo con le esigenze tecniche di un lancio corretto. O, più precisamente, sembra non riuscire a gestire le richieste di un'improvvisa ondata di popolarità, visto che tantissimivogliono prendere parte a un match, incuriositi dal gioco.è un hunting game cooperativo gratuito con un vero cross-platform e Phoenix Labs ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha svelato che la base diha superato i 4 milioni di, riporta Destructoid.Tuttavia, sembra che i tempi di attesa per giocare siano abbastanza lunghi. Per sperare di supportare questa moltitudine di persone, Phoenix Labs ha dovuto limitare il numero diin-game, perché ie quindi idevonoa 3 ore per un ...

Eurogamer_it : #Dauntless: attese di 3 ore per riuscire a giocare. - ObakaNerd : Alle 6.15 am i server di #Dauntless sono pieni, o non funzionano! - ooserjoo : Volevo fare nottata su #Dauntless ma i server implodono troppo frequentemente e il gioco ha deciso fosse arrivato i… -