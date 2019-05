Grande Fratello 16 | Francesca De Andrè in crisi | ' Mi sento un mostro | voglio spegnermi'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) A poche settimane dall'ultima puntata,Decontinua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa sedicesima edizione del. Fin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la nipote di Faber si è trovata al centro di dinamiche discutibili, non rinunciando a raccontare dettagli scomodi della sua vita privata: come non ricordare i suoi litigi con Mila Suarez, che potrebbero avere anche delle conseguenze legali, o più di recente la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. La puntata di lunedì scorso è stata particolarmente impegnativa perche, da allora, continua a vivere dei momenti di, trovando conforto in alcuni dei suoi compagni di avventura. E proprio qualche ora fa, la gieffina si è sfogata e ha parlato del suo difficile passato e dell'ex fidanzato, ammettendo anche di non sentirsi affatto bene in un reality ...

HuffPostItalia : Occorre uscire in tempo dal Grande Fratello - QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - trash_italiano : Io amo Iva Zanicchi, che quest'anno è andata a Tu Sì Que Vales, Domenica In, Domenica Live, Maurizio Costanzo Show,… -