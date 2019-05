Graduatorie di merito del concorso riservato agli abilitati vanno pubblicate entro luglio

scuolainforma

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il ritardo nella pubblicazione dellediregionali delai docentiinfluirà negativamente sull’avvio del prossimo anno scolastico. Di questo ne sono convinti tanto i sindacati, come affermato da Francesco Sinopoli della FLC CGIL per il quale occorre dare priorità assoluta a questo adempimento da parte degli USR, quanto dei docenti che hanno ultimato i colloqui orari previsti dal d.lgvo 59/2017. Inil coordinamento nazionale Tfa ha diramato un comunicato. Comunicato CNT Ci siamo anche noi. In questi ultimi giorni di campagna elettorale e di annunci roboanti che prima o poi dovranno misurarsi con la realtà dei fatti, gliTFA stanno cercando di tenere alta l’attenzione sui problemi che ormai da tempo affliggono questa tanto bistrattata categoria di docenti selezionati e formati dallo Stato e con diversi anni di servizio ...

