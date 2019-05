È tornato il tempo di combattere Mobilitiamoci

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (3) : (AdnKronos) - Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledì 8 il tempo sarà in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedì, più contenuto martedì, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla m

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (2) : (AdnKronos) - Venti forti. Dalle prime ore di domenica si è avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - In Veneto lo scorso weekend è ritornato l’inverno come già accaduto a fine aprile. La spiegazione è la discesa verso il Mediterraneo centrale di una perturbazione con aria di origine artica che ha portato precipitazioni estese, un brusco e marcato calo delle temperature

Allerta meteo e temporali in mezza Italia - l'inverno è tornato - : Una perturbazione atlantica causa rovesci e maltempo in gran parte del Paese. In alcune zone, soprattutto sopra i 1000 metri, è anche rispuntata la neve. Avvisi della Protezione civile in diverse ...