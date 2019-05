Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine | presentata la nuova divisa giallorossa

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) E’ stataoggi laper la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologiana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichini“. E’ stataoggi la, per le partite in casa, dell’Asper la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è il– si legge nella notasocietà – che vuole essere anche un riferimento alla magia che da sempre avvolge i Giallorossi: ‘It’s magic. It’s a’, laè sempre magica“. Lahome è di colore rosso, con il collo a V giallo come i bordi delle maniche. Sul petto spicca lo stemma del club grazie al bordino in rilievo. Il kit è completato dai pantaloncini bianchi e dai calzettoni ...

ClaMarchisio8 : Goditelo, goditi ogni secondo di questo abbraccio. Perché le parole a volte non servono, e comunque non sarebbero s… - MarioGiunta : • Daniele De Rossi lascia la Roma. Dice basta un’altra bandiera. Un ragazzo che aveva tatuato la maglia giallorossa… - GianMarinelli86 : @OfficialASRoma Me la immagino già..col 9 Belotti le vendite voleranno...società ridicola e indegna di questa piazz… -