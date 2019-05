Skoda Superb Scout - Con il facelift arriva la Scout

Skoda - Via allera elettrica (in punta di piedi). E la Superb - nellombra - si rinnova : Oggi la Skoda entra nellera della mobilità elettrica, un momento speciale per la nostra azienda. Due modelli fanno da apripista: la Citigoe iV, che costituisce il nostro primo prodotto full-electric, e la Superb iV, primo ibrido plug-in del marchio. In aggiunta presentiamo la nuova edizione della nostra ammiraglia con design rivisto e nuove tecnologie, ha dichiarato il ceo della Casa ceca, Bernhard Maier. Il restyling di mezza vita della Superb, ...

Skoda Superb 2019 - Svelato il restyling di berlina e wagon : La Skoda presenta il restyling dell'ammiraglia Superb. Le dimensioni sono cresciute in maniera appena percettibile, con 4,67 metri per la berlina e 4,86 metri per la wagon che differisce di pochi millimetri a causa della diversa bombatura dei paraurti. Le novità stilistiche sono invece evidenti, ma è la tecnica a farla da padrona con due anteprime per il marchio: i gruppi ottici Matrix Led e il primo powertrain plug-in hybrid della storia del ...

Skoda Superb - Il teaser della versione Scout - VIDEO : La Skoda ha confermato con un teaser il lancio della variante Scout della Superb. Il restyling dell'ammiraglia sarà svelato nei prossimi giorni e la decisione di introdurre anche per lei l'allestimento già proposto su altri modelli conferma la tendenza del mercato, sempre più interessato a Suv, crossover e modelli ispirati al mondo dell'outdoor. Station wagon rialzata. Le anticipazioni pubblicate dalla Skoda mostrano in alcuni fotogrammi ...

Skoda Superb - Il teaser della versione Scout : La Skoda ha confermato con un teaser il lancio della variante Scout della Superb. Il restyling dell'ammiraglia sarà svelato nei prossimi giorni e la decisione di introdurre anche per lei l'allestimento già proposto su altri modelli conferma la tendenza del mercato, sempre più interessato a Suv, crossover e modelli ispirati al mondo dell'outdoor.Station wagon rialzata. Le anticipazioni pubblicate dalla Skoda mostrano in alcuni fotogrammi la ...

Skoda Superb 2019 : l’ammiraglia eredita tecnologia dalla cugina Audi e si mostra in nuovi succulenti dettagli [VIDEO] : La prossima generazione di Skoda Superb sarà il primo modello della casa a sfoggiare gli innovativi fari full LED Matrix Avevamo già parlato dell’imminente debutto della nuova generazione di Skoda Superb. Oggi scopriamo che l’aggiornamento dell’ammiraglia Skoda Superb offrirà ancora più sicurezza e comfort grazie ai nuovi gruppi ottici full LED Matrix, ai fendinebbia LED ridisegnati e ai fari posteriori con indicatori di ...

Skoda Superb - Sull'ammiraglia debuttano i fari Matrix Led : La Skoda ha diffuso ulteriori anticipazioni sulla nuova generazione della Superb, che sarà svelata entro la fine del mese. Dopo i bozzetti della carrozzeria è stato infatti pubblicato un approfondimento sui gruppi ottici, che per la prima volta in casa Skoda utilizzeranno la tecnologia Matrix Led.Sei elementi orizzontali. Il design dei fari è una evoluzione degli stilemi attuali, ma i componenti interni sono stati totalmente rivoluzionati per ...

Škoda - svelato il primo bozzetto della rinnovata Superb : Il debutto del nuovo modello è previsto e fine maggio in occasione del Campionato Mondiale di Hockey su ghiaccio, di cui...

Skoda Superb 2019 - svelata un’anteprima della nuova generazione : in arrivo a maggio : Skoda svela il primo bozzetto della rinnovata ammiraglia Superb. La gamma del modello sarà svelata a fine maggio in occasione del Campionato del Mondo di Hockey IIHF su ghiaccio che si svolgerà a Bratislava La rinnovata ammiraglia Skoda Superb sfoggerà un frontale rivisto in cui spicca la nuova forma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla rinnovata calandra. Il posteriore metterà in evidenza il lettering Skoda al posto del ...