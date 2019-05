F1 | GP Monaco 2019 | orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming

LIVE F1 - GP Monaco 2019 in DIRETTA : orari prove libere Montecarlo - tv e streaming : Si apre il sipario sul palcoscenico più glamour della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2019. Il Gran Premio di Monaco, infatti, è pronto a scattare e lo farà, come tradizione, nella giornata di giovedì e non di venerdì. Le due prime sessioni di prove libere, quindi, andranno in scena già oggi con la FP1 alle ore 11.00, mentre alle ore 15.00 toccherà alla FP2. I piloti saranno in scena per le prime tre ore, per saggiare le condizioni del ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Le gomme sono molto - molto sensibili - ed estremamente difficili da capire” : Anche Sebastian Vettel ha parlato oggi, alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, al sito motorsport.com, lasciando un ricordo di Niki Lauda e poi analizzando la situazione in cui si presenta la Ferrari nel Principato, soffermandosi in particolar modo sulla gestione delle gomme nelle prime gare del Mondiale. Su Niki Lauda: “sono stato e sono un suo fan. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di poterlo conoscere, di parlargli, ...

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “L’errore dell’anno scorso mi ha reso un pilota migliore. Ora voglio il podio” : Max Verstappen arriva al GP di Monaco con la consapevolezza che questa potrebbe essere la sua unica grande occasione per vincere una corsa nella stagione in corso, visto lo strapotere mostrato dalla Mercedes sin qui. La Red Bull si è sempre perfettamente sposata con le caratteristiche tecniche richieste dal tracciato di Monte Carlo ma l’olandese ha spesso fatto fatica a contenere la sua aggressiva in occasione dei quattro precedenti qui, ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Monaco 2019 : “Speravamo in risultati migliori - ma vedo la crescita del team e io sono motivato” : La sesta tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 comincerà domani con la prima giornata riservata alle prime due sessioni di prove libere, perciò quest’oggi è andata in scena la conferenza stampa piloti del Gran Premio di Monaco 2019. Il vincitore dell’edizione 2018, Daniel Ricciardo, è uno dei protagonisti più attesi in vista del fine settimana monegasco alla luce dei suoi risultati ottenuti sul circuito cittadino del Principato ...

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “I test sono stati utili - daremo il massimo. Niki Lauda? Non lo dimenticheremo” : E’ tempo del sesto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul celebre tracciato cittadino di Montecarlo, il Circus si esibirà e sarà la solita sfida per piloti e vetture, tra le curve particolari del Principato. Un appuntamento storico giunto alla 66esima edizione che si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del tre volte campione del mondo Niki Lauda, deceduto all’età di 70 anni nella notte tra lunedì e ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Vogliamo spingere al massimo - anche per onorare Niki Lauda” : Si apre un weekend particolare per Valtteri Bottas e la Mercedes. L’addio a Niki Lauda di poche ore fa ha segnato profondamente il team che, nonostante tutto, si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più famoso del mondo il nativo di Nastola vuole puntare al massimo della posta per onorare nel migliore dei modi il ricordo dell’ex presidente onorario della scuderia di ...

F1 - GP Monaco 2019 : la mina vagante Max Verstappen. A Montecarlo la Red Bull può stupire : Il sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2019 è ormai alle porte, con la prima giornata di prove libere in programma domani sul circuito cittadino di Montecarlo. Il Gran Premio di Monaco rappresenta una tappa speciale e unica all’interno del calendario della massima categoria dell’automobilismo globale, infatti il tracciato del Principato è considerato il percorso più selettivo ed impegnativo dal punto di vista ...

F1 - GP Monaco 2019 : le 5 risposte che dovrà darci il fine settimana di Montecarlo : Che numero uscirà vincente dalla roulette di Montecarlo? No, non stiamo parlando del Casinò del Principato, ma del Gran Premio che si disputa in casa Ranieri. Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2019 ci regalerà un fine settimana (lungo, visto che le prove libere si disputeranno nella giornata di giovedì) quanto mai interessante e ricco di spunti. La Mercedes vuole continuare nel suo dominio, ma Red Bull e Ferrari cercheranno di ...

F1 - GP Monaco 2019 : prove libere. Programma - orari e tv. Si gira di giovedì a Monte Carlo : Meno di ventiquattro ore ci separano dall’inizio del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il più affascinante e glamour di tutti. Come da tradizione, infatti, il weekend di Monte Carlo si aprirà con la conferenza stampa già nella giornata odierna e vedrà le vetture battagliare in pista domani per le due sessioni di prove libere. La ragione di questa anticipazione risiede in un’antica festa che coincideva col ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari - il Mondiale è già un’utopia. Il dilemma di Maranello : insistere sulla SF90 o concentrarsi sul 2020? : E dopo la Catalogna è la volta di Montecarlo. Nel Principato, dove la prima corsa si disputò il 14 aprile del 1929 grazie allo spirito d’iniziativa di Antony Noghes (fondatore dello Automobile Club de Monaco) e la prima edizione valida per Mondiale di F1 vi fu il 21 maggio del 1950, sarà il sesto round della saga iridata e i precedenti capitoli hanno riservato ben poche soddisfazioni ai colori della Ferrari: 5-0 per la Mercedes e palla al ...