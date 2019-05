Delirio Onu | zittisce Siri e Alexa Voci da donna | è maschilismo

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Massimiliano Parente N on c'è limite alle lagne femministe, adesso non vanno più bene neppure, gli assistenti virtuali di Apple e Amazon, perché hanno dellefemminili. Se ne è lamentata addirittura l'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura delle Nazioni Unite, evidentemente non hanno di meglio a cui pensare. Me le immagino, le femministe, riunite intorno a un tavolo, ogni giorno a scandagliare il mondo per capire cosa è sessista e cosa no, e adesso tocca alle povere, o meglio a chi le ha inventate. In sintesi nei vostri smartphone avreste non un'intelligenza artificiale, ma una prova del complotto maschilista globale. Immaginatevi tuttavia il contrario, se Apple e Amazon avessero scelto dellemaschili: sarebbero state ugualmente accusate di sessismo e le paladine del #metoo avrebbero protestato sul perché l'intelligenza ...

