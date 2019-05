Ancona | strage di Corinaldo | rubati oggetti dalla tomba del 16enne Daniele Pongetti

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quella che arrivaprovincia diè una notizia molto triste, in quanto sarebbero statialcunidi, uno degli adolescenti rimasti vittima della cosiddetta "di", avvenuta la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi alla discoteca "Lanterna Azzurra". Il ragazzo aveva 16 anni, e come tanti altri stava aspettando l'esibizione del trapper "Sfera Ebbasta". Ma all'improvviso, quella che doveva essere una notte di spensieratezza e divertimento, si trasformò in tragedia. Un altro ragazzo infatti avrebbe spruzzato un spray al peperoncino: in breve tempo la sostanza fece effetto, molte persone accusarono i fastidi provocati dallo spray, e fuggirono, accalcandosi all'esterno del locale su una balaustra. Fu proprio in quel preciso istante che quest'ultima crollò, travolgendo molti giovani, insieme ad alcuni adulti, che rimasero ...

