Abuso d’ufficio | Di Maio | «Toglierlo? Gli onesti non rischiano» Salvini | «Confermo

Abuso d’ufficio - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Meno stronzate e lavora di più” : Da ieri sera c'è un nuovo argomento di polemica tra i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega ha proposto di abolire l'Abuso d'ufficio, la reazione del capo politico del Movimento 5 Stelle è stata dura e accusatoria: "È forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore da una condanna?".Continua a leggere

Salvini : “Via il reato di Abuso d’ufficio - scommetto sulla buona fede degli italiani” : Matteo Salvini apre un nuovo contenzioso con Luigi Di Maio, annunciando l’abolizione dell’abuso d’ufficio. «Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato - ha detto ieri sera il vicepremier leghista e ministro dell’Interno nel salotto di Porta a Porta . Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio : Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato : conflitto d’interessi : L’incarico pilotato all’ex socio inguaia il governatore Fontana Una nomina per “trombato” Marsico che “ha bisogno di soldi” costa l’accusa di Abuso d’ufficio al presidente lombardo. C’è anche una consulenza Trenord di Davide Milosa La sindaca senza Stato di Marco Travaglio Siccome siamo in Italia, tutti si domandano se sia il caso di impedire ai fascisti (di Casa Pound e non solo) di fare cose lecite, tipo aprire una casa editrice, ...

Fontana indagato per Abuso d’ufficio - lunedì sarà interrogato dai pm. Il governatore : “Parlerò con chi di dovere” : Il governatore lombardo Attilio Fontana e' indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo 'socio di studio' Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia. Fontana e' stato convocato per lunedi' prossimo 13 maggio dai pm milanesi per l'interrogatorio relativo all'accusa di abuso di ufficio. La data e' indicata nell'avviso a comparire ...

Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per Abuso d’ufficio : Il governatore si era presentato di persona e senza appuntamento dal procuratore per avere notizie sulle indagini che hanno coinvolto la Regione

Raggi indagata per Abuso d’ufficio su vicenda Stadio : Nuove indagini sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi. A deciderlo il gip Costantino De Robbio che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura e disposto nuove indagini. La sindaca in questo filone d’inchiesta legato al nuovo stadio della Roma calcio è indagata con l’accusa di abuso d’ufficio....

