A Baltimora non si pagano più tasse e bollette online | la città è sotto attacco hacker

(Di giovedì 23 maggio 2019)(Getty Images) Ladi, negli Stati Uniti, da due settimane èscacco di unransomware che ha bloccato tutti i sistemi informatici dellarichiedendo un riscatto di 13 Bitcoin. L’è iniziato il 7 di maggio quando glihanno sequestrato oltre 10mila computer governativi delladiin Maryland, richiedendo circa 100mila dollari in bitcoin come riscatto. Il Comune si è rifiutato di pagare e, di conseguenza, da due settimane i dipendenti pubblici sono bloccati fuori dai loro account e i cittadini non riescono ad accedere ai siti per pagare le, versare le imposte o acquistare i biglietti per il parcheggio. Il ransomware utilizzato per l’è stato rinominato Robbin Hood e, come spiega Npr, rende impossibile accedere a un server senza la chiave digitale in possesso degli. Replicare quella chiave senza i ...

