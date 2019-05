Venezia | in chiesa si cambia | la carità si fa con il Pos e il bancomat

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Come in un supermercato o in un qualsiasi punto vendita di un centro commerciale, solo che il posto in questione è un luogo di culto, anzi tre. Per la prima volta in Italia, 'in via sperimentale', il Pos, l'apparecchio che consente il pagamento telematico tramite carta di credito o, approda in tre parrocchie della diocesi di Chioggia,. L'idea è del vescovo, monsignor Adriano Tessarollo, esponente delle gerarchie ecclesiastiche sempre attento alle innovazioni tecnologiche e alle soluzioni d'uso del mondo contemporaneo che ha deciso di avviare questa novità per agevolare le offerte da parte dei fedeli e, al tempo stesso, scongiurare i furti nella vecchia cassetta delle offerte, al momento messa da parte. Non sono mancate polemiche e contestazioni di cittadini indignati....

Kreactivo : #Venezia in chiesa installati i #pos per le offerte. Da oggi si potranno usare carte di credito, bancomat e reddito… - History61186776 : ????Venezia - Viene eletto Doge il fratello di Giustiniano Partecipatio, Giovanni. In eredità da Giustiniano riceve i… - FrancoDrZap : RT @opificioprugna: Venezia, installati i pos in chiesa: si faranno offerte con carta di credito e bancomat. La Messa è finita, strisciate… -