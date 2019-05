TT Isle of Man disponibile per Nintendo Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Bigben e Kylotonn sono liete di annunciare che TTof Man, gioco ufficiale del leggendario Tourist Trophy (TT)of Man, è oraper. La release coinciderà con l’edizione 2019 della corsa, prevista per il 25 maggio. TTof Man permette di vivere le reali sensazioni di una corsa tanto importante per la prima volta su. I contenuti e le funzionalità saranno gli stessi delle versioni PlayStation 4, Xbox One, e PC. TTof Man: Fedele riproduzione del circuito del Mountain, con i suoi 60.7 km e le sue 264 curve. 9 circuiti immaginari su cui allenarsi prima di prendere parte alla leggendaria corsa. 40 moto ufficiali e 23 piloti. Corse online fino a 8 giocatori. Modalità carriera che permette di sbloccare nuove moto e di vincere l’epico Tourist ...

