Truffa a enti religiosi e case di riposo in tutta Italia

Salvini : pene più severe contro delinquenti che Truffano anziani : Roma – “Orgoglioso della nuova iniziativa della Lega per pene piu’ severe contro i delinquenti che truffano i nostri anziani, reato odioso, purtroppo frequente. Mio dovere e’ tutelare gli italiani piu’ indifesi, altro che accogliere clandestini da tutto il resto del mondo”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: pene più severe contro delinquenti ...

Mail Truffa fruttano 1 milione di dollari agli hacker - minacciano di pubblicare foto compromettenti : Migliaia di utenti in tutto il mondo sono stati raggirati da una truffa via eMail, in cui il mittente minacciava di diffondere immagini intime o compromettenti del malcapitato destinatario, se non avesse pagato un ricatto in Bitcoin. Le suddette Mail circolano da diversi giorni e ingannano i sistemi antispam di molti programmi di posta elettronica perché i truffatori si sono affidati alla letteratura straniera per farla in barba ai ...

Palermo - falsi incidenti per Truffare le assicurazioni : fratture con mattoni e carta abrasiva : I Carabinieri di Monreale hanno scoperto una organizzazione criminale specializzata in falsi incidenti per truffare le assicurazioni. 41 le misure di custodia cautelare emesse: la banda sceglieva le proprie vittime, spesso persone povere o tossicodipendenti, e provocava loro fratture con mattoni e carta abrasiva per far avere loro un cospicuo risarcimento assicurativo. Nell'ultimo biennio hanno incassato 2 milioni di euro.

Truffa pensioni in Calabria : ritiravano assegni di parenti morti - danni per 500.000 euro : L'ultima operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza del gruppo di Locri è stata battezzata "vita eterna". Grazie anche all'ausilio degli uffici Inps è stato possibile rilevare situazioni illecite nelle erogazioni di trattamenti pensionistici a favore di persone decedute. La Truffa si è perpetrata dal primo gennaio 2010 al 31 luglio 2018. Sono stati accertati 17 casi di persone decedute nel 2011, 2013 2014 e per 9 di esse l'Istituto ...

Lenticchie - maxiTruffa su legumi e cereali da Cina ed Egitto : prodotti ritirati - quali evitare : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 20 tonnellate di alimenti, tra i quali Lenticchie e cereali, spacciati per italiani ma provenienti da Cina ed Egitto. L'indagine della procura di Torino è partita da una macelleria nel quartiere Porta Palazzo, arrivando fino a un magazzino a Milano gestito

De Luca : “i dirigenti del M5S sono Truffatori politici” : Una prova di governo penosa. Non usa mezzi termini il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca per giudicare l’operato dell’esecutivo. Dei veri e propri truffatori politici. Questi per De Luca sono i dirigenti del M5S: “sono interessato a dialogare con i cittadini che hanno votato M5S. Il gruppo dirigente dei Cinque Stelle mi sembra un gruppo di improbabili e di truffatori politici. Ma sono interessato a dialogare ...

Tentata Truffa dei denti a un'anziana di Cucciago : C'è anche la truffa dei denti, una variante della truffa del finto nipote. L'impostore, in questo caso, per cercare di giustificare la voce diversa da quella del nipote vero, durante la telefonata s'...

Rubano in 24 appartamenti Truffando anziani - agli arresti 4 donne rom : Teramo - Dalle prime ore di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Ancona e quelli di Teramo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro donne rom. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le indagini, ...

Truffati banche - soldi dai conti dormienti : C'è anche chi i soldi se li dimentica . Non pochi spiccioli: il tesoretto di una vita. Non in un cassetto, o nel materasso. Macché: in banca, o presso un'assicurazione. Capita pure questo nel Paese ...

19 anni di forniture scadenti alla Nasa. Truffa record da 46 milioni di dollari : La società accusata di aver frodato la Nasa è la Sapa Profiles Inc , Spi, con sede nell'Oregon, assieme alla associata Sapa Extrusions Inc . Ora dovrà risarcire 46 milioni di dollari all'Agenzia ...

Conti correnti - 1 milione di euro già rubati in Italia con Truffa quasi senza difese : A dimostrazione di come la cosiddetta truffa dell'Iban sia tremendamente efficace è dimostrato dal milioni di euro che gli hacker sono stati in grado di intascare..

Truffa delle cremazioni in Trentino - spoglie separate dalla bare : Roma, 18 apr., askanews, - Una cooperativa sociale dell'alta Valsugana, in possesso delle autorizzazioni per il trasporto dei defunti, anziché portare come previsto le salme dai cimiteri ai forni ...

Palermo : falsi incidenti e 'spaccaossa' per Truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Le vittime venivano messe su un tavolo, immobilizzate con dei mattoni e poi colpite con dischi di ghisa o borse piene di mattoni in modo da fratturargli gli arti. Il tutto avveniva nella 'stanza degli orrori'. Nei minimi particolari gli inquirenti hanno ricostruito 76 episodi ma, come

Palermo : falsi incidenti e 'spaccaossa' per Truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Un'altra vittima designata dall'organizzazione era sul lastrico dopo avere perso tutto al gioco. "Da moltissimi anni ho il vizio del gioco, ho sempre speso quanto guadagnato alle Slot Machine e per tale ragione mia moglie mi ha lasciato - ha raccontato - Sono stato anche presso un cent