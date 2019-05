Renzi si prepara a contare i voti del Pd

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La domanda è sempre la stessa: cosa ha in mente Matteo? Anche la risposta cambia poco. La scelta tra una nuova forza politica centrista, alleata con il Pd, ma che guardi anche al di là dei confini del centrosinistra “storico”, e una nuova scalata al Nazareno non è stata ancora fatta. Anzi, la seconda ipotesi potrebbe prendere improvvisamente quota dopo le europee. Anche a dispetto di quanto l’ex premier lascia intendere oggi nell’intervista rilasciata al Quotidiano nazionale, nella quale parla esplicitamente di una riorganizzazione del centrosinistra in vista delle politiche e di elezioni che si vincono al centro. Parole che – assicurano i suoi – non preludono (almeno non ancora) a una fuoriuscita dal partito.Il punto di svolta saranno sicuramente i giorni immediatamente successivi al 26 maggio, quando si determinerà ...

