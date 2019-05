Paracanoa | Europei Poznan 2019 | arriva un altro argento grazie ad Eleonora De Paolis

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si sono conclusi a, in Polonia, glidi: dopo le due medaglie di ieri, oggiunadDe, seconda nel KL1 200. Sfiora soltanto il podio Marius Ciustea, quarto nel VL200, mentre la terza azzurra in finale, Amanda Embriaco, è sesta nel KL3 200. Nel KL1 200Dechiude in 55″772, battuta soltanto dall’ucraina Maryna Mazhula, che vince in 55″092. Completa il podio la britannica Jeanette Chippington, che a 49 anni centra il bronzo in 56″556. Nel KL3 200 invece si classifica sesta la nostra Amanda Embriaco. Chiude invece quarto Marius Ciustea in 56″084 nel VL2 200, nella finale vinta dal russo Igor Korobeynikov in 54″340, mentre al secondo posto si piazza il polacco Jakub Tokarz in 55″760, mentre completa il podio il lusitano Norberto Mourao, che si classifica terzo in ...

Italpress : Sport: DE PAOLIS VINCE ARGENTO A EUROPEI PARACANOA - Italpress : SUBITO DUE PODI AZZURRI A EUROPEI DI PARACANOA - zazoomnews : Paracanoa Europei Poznan 2019: Esteban Farias abdica è d’argento! Bronzo per Federico Mancarella - #Paracanoa… -