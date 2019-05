Libertà per l' insegnamento | presidio dell' USB scuola a Pescara in sostegno della prof ssa

Monterotondo - Deborah non si dà pace e torna in Libertà : 'Perdonami papà - non volevo' : Non è più agli arresti domiciliari: è tornata in libertà, secondo quanto disposto dalla procura di Tivoli. Ciononostante, Deborah Sciacquatori, 19 anni, non si dà pace per quello che è successo. "Non volevo che accadesse, non doveva succedere. Sono distrutta, adesso non mi importa più di niente", ripete fuori di sé da tre giorni e ha ribadito con grande sincerità agli inquirenti che l'hanno interrogata. Domenica mattina ha ucciso suo padre ...

LETTURE/ Marlowe e Faust - la Libertà può cancellare perfino la nostalgia di Dio : Nel suo "Dottor Faust", 1590,, Christopher Marlowe difende la libertà dell'uomo, fino all'estrema possibilità che egli ha di perdere se stesso, 1,

Le fake news nella scienza sono un pericolo. E qui non si tratta di Libertà di parola : Vari episodi di cronaca hanno risollevato il problema delle fake news. Sull’argomento si sono espressi su questo giornale il direttore Marco Travaglio che ha scritto: “Non esistendo però alcun tribunale autorizzato a stabilire la Verità, nessuno deve permettersi di chiudere o invocare la chiusura di tv, giornali, siti e pagine web col pretesto delle fake news. Che si combattono non con la censura, ma con l’informazione corretta e il fact ...

Scuola : Gelarda (Lega) - 'Libertà espressione non è lasciapassare per indottrinamento' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "La libertà d’espressione non è un lasciapassare per l'indottrinamento, a maggior ragione fra i banchi di Scuola. Sono cattivi insegnamenti. E' giusto vigilare ed intervenire". Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e candidato alle Eu

Oprah Winfrey e Bezos al nuovo museo per la Statua della Libertà : Un nuovo museo per la Statua della Libertà, simbolo degli Stati Uniti, ma anche delle divisioni del paese sul tema delle migrazioni. Un progetto importante e atteso da tempo: un'area di 2.400 metri quadri, composta da tre gallerie, con una vista magnifica sul monumento più visitato d'America. All'inaugurazione sono intervenuti anche diversi vip fra cui il patron di Amazon Jeff Bezos e Oprah Winfrey, regina dei talk show americani: "È importante ...

Peppino Impastato - oggi l'anniversario della morte per cento (e più) passi di Libertà : Sono passati 41 anni dalla morte del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe, detto Peppino, Impastato. Originario della provincia di Palermo, Peppino venne assassinato tra la notte dell'8 e del 9 maggio 1978 a causa delle sue denunce e attività contro Cosa Nostra. oggi Peppino Impastato è diventato uno dei maggiori simboli contro la lotta alla mafia. In occasione dell'anniversario della sua morte, è bene riportare la testimonianza della ...

Per Censis-Conad più sicurezza e Libertà : ricetta per tornare a crescere : Secondo la ricerca "Cosa sognano gli italiani" realizzata dal Censis in collaborazione con Conad, per il 55,4% degli italiani negli ultimi 12 mesi.

Museo Cervi - l'Orchestra Toscanini suona la Libertà per l'Europa : Il Parco di Casa Cervi a Gattatico, nel Reggiano, ospiterà l'11 maggio prossimo alle ore 20 il Concerto della Libertà per l'Europa dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini diretta da ...

Quale destino per piazza della Libertà? Le proposte dei candidati : eventi - city manager e mercato ambulante : Nelle ore serali la struttura potrebbe divenire un piacevole luogo per incontri fra i cittadini , per rappresentazioni teatrali, spettacoli culturali in genere, mentre nei fine settimana si ...

STORIA/ Bryks e erný - fuga per la Libertà dalla Germania nazista : Bryks pensò subito di darsi un falso nome, Joseph Ricks. Lo scopo era evadere. Possibilmente insieme all'amico Otakar erný, 2,

Trento ha celebrato la Giornata nazionale per la Libertà dell'informazione : 'no tagli - no bavagli!' : Il Premio "Cultura Politica" a Paolo Borrometi.Comune di Rosignano,Fondazione Giovanni Spadolini. Teatro Solvey , Presentazione del libro ... Giornata della Libertà di stampa: Trento capitale il 2 ...

Giustizia - ambiente - Libertà. Queste parole non devono essere usate solo per gli slogan : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Non debbono essere solo uno slogan. Non debbono essere un paravento per perseguire fini diversi, di potere. Non debbono rimanere parole vuote di contenuti, al vento. Debbono rimanere valori sui quali non ammettere compromesso alcuno. Giustizia. Non ci sarà futuro per noi e per i nostri figli senza una Giustizia vera, indipendente ma non arbitraria. Una Giustizia di fronte alla quale tutti possano essere veramente ...

La Libertà religiosa un bene per tutti : Per il documento redatto dagli studiosi della Cti "si tratta della questione culturale probabilmente più decisiva per la ricomposizione della moderna civiltà, dell'economia e della tecnica con l'...